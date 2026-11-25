U prvom susretu šesnaestine finala CEV kupa odbojkašice ŽOK Ribola Kaštela poražene su od aktualnih bugarskih prvakinja, ekipe Maritza Plovdiv, rezultatom 1:3 (26:24, 17:25, 21:25, 21:25). Utakmica je odigrana u utorak, 24. studenoga, u Gradskoj sportskoj dvorani Sokolana u Kaštel Sućurcu, pred 150 gledatelja, a trajala je 101 minutu.

Iako konačan rezultat ide u korist bugarske ekipe, Kaštelanke su tijekom susreta pokazale da se mogu ravnopravno nositi s kvalitetnim europskim protivnikom, a posebno ostaje žal za propuštenom prilikom u trećem setu.

Nakon nešto rezerviranijeg ulaska u utakmicu, domaće su odbojkašice podignule razinu igre te velikom borbenošću i karakterom osvojile prvi set rezultatom 26:24. Bugarke su u drugom setu odgovorile agresivnijom i kvalitetnijom igrom te izjednačile rezultat.

Treći set pokazao se ključnim trenutkom susreta. Kaštelanke su kontrolirale igru i imale prednost od 21:14, no iskusne bugarske odbojkašice uspjele su napraviti veliki preokret i osvojiti set rezultatom 25:21.

U četvrtom setu domaće su igračice ponovno pokazale kvalitetu i borbenost. Sve do rezultata 20:20 vodila se ravnopravna borba, no gošće su u završnici iskoristile probleme Kaštelanki na prijemu servisa te osigurale pobjedu.

Arbutina: Ostaje žal za propuštenim prilikama

Trener Ribole Kaštela Igor Arbutina nakon susreta istaknuo je da je nakon niza pobjeda stigao i prvi poraz. Posebno je naglasio propuštenu priliku u trećem setu, u kojem je njegova ekipa imala značajnu rezultatsku prednost, ali u završnici nije uspjela pronaći odgovarajuća rješenja u bloku i obrani.

Unatoč porazu, prikazana igra u pojedinim dijelovima susreta daje razloga za optimizam, uz potrebu podizanja kvalitete i kontinuiteta igre uoči uzvrata u Bugarskoj.

Dijana Karatović najuspješnija igračica susreta

Posebno se istaknula Dijana Karatović, koja je s 19 osvojenih poena bila najuspješnija igračica cijelog susreta.

Karatović je nakon utakmice izrazila žal zbog poraza, ali i zadovoljstvo borbenošću svojih suigračica. Istaknula je da su Kaštelanke pokazale kako mogu igrati protiv bugarskih prvakinja te da uz podizanje kvalitete igre na višu razinu očekuju još jednu neizvjesnu utakmicu u Plovdivu.

Preko Zagreba do Bugarske

Pred odbojkašicama Ribole Kaštela ponovno je zahtjevno razdoblje ispunjeno domaćim i međunarodnim obvezama. Na putu prema Bugarskoj zaustavit će se u Zagrebu, gdje ih u sklopu hrvatske Superlige očekuje susret protiv ekipe Neba.

Bit će to prilika za povratak na pobjedničke staze, ali i dobra priprema za uzvratni susret CEV kupa u Plovdivu.

Europska priča Kaštelanki još nije završena. Iako će u Bugarskoj imati zahtjevan zadatak, prikazana borbenost i kvaliteta igre protiv bugarskih prvakinja daju im pravo na optimizam.