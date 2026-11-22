Odbojkašice Ribole Kaštela nastavljaju pobjednički niz, a pred njima je jedan od najvećih izazova dosadašnjeg dijela sezone. Nakon uspješnih nastupa u regionalnoj MEVZA ligi i hrvatskom Kupu, Kaštelanke u utorak, 24. studenoga, u 19 sati u Gradskoj sportskoj dvorani Sokolana u Kaštel Sućurcu dočekuju bugarsku Maritzu Plovdiv u prvoj utakmici CEV Cupa.

Riječ je o susretu koji u Kaštela dovodi aktualne bugarske prvakinje, ekipu s bogatim iskustvom europskih natjecanja. Iako je pred domaćim odbojkašicama iznimno zahtjevan zadatak, u redovima Ribole vlada optimizam, a dodatnu snagu očekuju i s tribina.

Tri pobjede kao najbolja najava europskog ispita

Ribola Kaštela u europski dvoboj ulazi nakon tri uzastopne pobjede u dvama natjecanjima. Na MEVZA turniru održanom u Kaštelima domaće su odbojkašice svladale Herceg Novi s uvjerljivih 3:0, dok su protiv Budućnosti slavile rezultatom 3:1.

Dobar ritam nastavljen je i tijekom vikenda u Rijeci, gdje je Ribola u osmini finala SuperSport Kupa Hrvatske Snježane Ušić pobijedila Drenovu s 3:0. Kaštelanke su sva tri seta dobile identičnim rezultatom 25:15, čime su osigurale plasman u četvrtfinale natjecanja.

Trener Igor Arbutina nakon susreta nije skrivao zadovoljstvo pristupom svojih igračica.

"Znali smo da smo favoriti, no takve utakmice treba ozbiljno odraditi i to su naše igračice pokazale na terenu. Pobjeda od 3:0 bila je očekivana, ali želim pohvaliti Drenovu na dobrom otporu, kao i vodstvo kluba na lijepom dočeku i organizaciji. Dvorana je bila ispunjena i ozračje je bilo zaista odlično. Nama je, zbog gustog rasporeda, bilo važno susret završiti u što kraćem vremenu i sačuvati što više energije za ono što slijedi", poručio je Arbutina.

U Kaštela stiže jedan od najuspješnijih bugarskih klubova

Nakon regionalnih i domaćih izazova, Ribolu očekuje suparnik znatno drukčijeg profila. Maritza Plovdiv godinama pripada vrhu bugarske ženske odbojke, a iskustvo nastupa u europskim natjecanjima dodatno potvrđuje kvalitetu momčadi koja stiže u Sokolanu.

Trener Igor Arbutina svjestan je težine zadatka, ali vjeruje kako njegove igračice mogu pružiti kvalitetnu predstavu. "Dolazi nam iznimno kvalitetna ekipa, višestruki bugarski prvak s bogatim europskim iskustvom. Znamo kakav nas izazov očekuje, ali vjerujem da možemo odigrati kvalitetnu i uzbudljivu utakmicu. Ako nam se ukaže prilika za nešto više, pokušat ćemo je iskoristiti. Atmosfera u ekipi vrlo je dobra i veselim se ovom susretu. Imamo određenih kadrovskih problema, no zasad ne utječu bitno na naš rad i nadam se da će tako i ostati", istaknuo je trener Ribole.

Nina Strize pozvala navijače: "Želimo snažnu podršku s tribina"

Važnu ulogu u europskom ogledu mogla bi imati i domaća publika. Sokolana je tradicionalno mjesto velikih odbojkaških utakmica, a u klubu se nadaju kako će tribine u utorak biti dobro popunjene.

Igračica Ribole Nina Strize uputila je poziv svim ljubiteljima odbojke iz Kaštela, Splita i okolice. "Pozivam sve ljubitelje odbojke iz Kaštela, Splita i okolice da u utorak dođu u Sokolanu i budu uz nas. Svojim igrama i pobjedama pokazale smo koliko radimo i koliko nam znači zajedništvo. Sada nam dolaze prvakinje Bugarske i sigurno nas očekuje teška utakmica, ali upravo zato želimo snažnu podršku s tribina. Kaštela imaju dugu odbojkašku tradiciju, ljudi ovdje vole i razumiju odbojku i vjerujem da ćemo zajedno stvoriti atmosferu kakvu ova utakmica zaslužuje", poručila je Strize.

Utakmica u utorak od 19 sati

Pred Ribolom Kaštela sada je prilika da uspješne nastupe iz regionalnih i domaćih natjecanja potvrdi i na europskoj pozornici. Iako Maritza Plovdiv u Kaštela dolazi s ozbiljnim europskim iskustvom i statusom bugarskog prvaka, domaće odbojkašice nadaju se kako uz kvalitetnu igru i podršku navijača mogu pružiti snažan otpor favoriziranim gošćama.

Prva utakmica CEV Cupa igra se u utorak, 24. studenoga, s početkom u 19 sati u Gradskoj sportskoj dvorani Sokolana u Kaštel Sućurcu.