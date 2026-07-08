Kaštelanka na putu prema Olimpijskim igrama: Betty Vuk izborila normu za Los Angeles 2028.

U prostorijama Gradske uprave Grada Kaštela upriličen je prijem za uspješnu judašicu Betty Vuk, članicu Judo kluba Dalmacijacement Cemex, koja je u kratkom razdoblju ostvarila zapažene međunarodne rezultate i ostvarila normu za nastup u kvalifikacijama za Olimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Betty Vuk primili su zamjenik gradonačelnika Antonio Budimir i pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove Antonia Kljaić, a na prijem je stigla u pratnji trenera i predsjednika kluba Josipa Barića.

Povod prijemu bili su izvrsni sportski uspjesi koje je Betty ostvarila ove sezone – osvojeno treće mjesto na Europskom kupu za seniore, drugo mjesto na Svjetskom kupu te ostvarena norma za nastup u kvalifikacijama za Olimpijske igre.

Tom prigodom zamjenik gradonačelnika Antonio Budimir istaknuo je kako Kaštela nastavljaju potvrđivati status grada sporta.

„Zadovoljstvo nam je danas u Gradskoj upravi ugostiti Betty Vuk, mladu sportašicu koja je svojim rezultatima već pokazala da pripada samom vrhu seniorskog juda. Nakon dolaska u Judo klub Dalmacijacement Cemex ostvarila je treće mjesto na Europskom kupu i drugo mjesto na Svjetskom kupu, čime je ostvarila normu za nastup u kvalifikacijama za Olimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine. Kao Grad od srca joj želimo puno uspjeha, kako u sportu tako i u životu u Kaštelima. Kao grad sporta nastavit ćemo ulagati u naše sportaše i stvarati uvjete za razvoj talenata jer upravo takav sustavan rad omogućuje ostvarivanje vrhunskih rezultata“, poručio je Budimir.

Trener i predsjednik kluba Josip Barić naglasio je kako je dolazak Betty Vuk veliko pojačanje za kaštelanski judo.

„Uz Katarinu Krišto sada imamo još jednu sportašicu s ozbiljnim olimpijskim ambicijama. Betty je iznimno predana radu, trenira više od svih očekivanja i potpuno je posvetila svoj život ostvarenju olimpijskog sna. Kada vidite sportaša koji dolazi sat vremena prije treninga, a ostaje i nakon njegova završetka kako bi dodatno radio, jasno vam je kolika je njegova želja za uspjehom. Vjerujem da će joj se taj trud vratiti kroz nove vrhunske rezultate. Naš klub danas broji više od 300 registriranih članova, ostvarujemo odlične rezultate u svim dobnim uzrastima, a iza nas dolaze nove generacije koje će, siguran sam, nastaviti tim putem“, rekao je Barić.

Betty Vuk istaknula je kako je judo njezina velika ljubav još od djetinjstva.

„Judo treniram od svoje šeste godine i cijela moja sportska karijera vezana je uz ovaj sport. Cijeli život nastupala sam za Italiju, a dolaskom u Kaštela željela sam napraviti novi iskorak u karijeri upravo s ciljem nastupa na Olimpijskim igrama. Veliko mi je zadovoljstvo trenirati s Katarinom Krišto, koja je ostvarila velike uspjehe za Kaštela i naš klub. Nadam se da ćemo zajedno ostvariti još puno vrijednih rezultata“, kazala je Betty Vuk.

Prijem je bio prilika da Grad Kaštela još jednom iskaže potporu sportašima koji svojim radom i rezultatima promoviraju Kaštela na međunarodnoj sportskoj sceni. Uspjesi Betty Vuk, uz kontinuirane rezultate članova Judo kluba Dalmacijacement Cemex, potvrđuju kako Kaštela i dalje ostaju jedan od najjačih hrvatskih centara juda te kako se predanim radom, kvalitetnim stručnim vodstvom i potporom lokalne zajednice stvaraju sportaši sposobni ostvarivati vrhunske međunarodne rezultate.