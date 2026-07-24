Kaštelanin vozio unatoč zabrani, odbio test na droge i počinio sedam prekršaja: Završio u zatvoru

Sud je odredio 15 dana zadržavanja 31-godišnjem ponavljaču prometnih prekršaja kojeg su policijski službenici zaustavili u Kaštel Lukšiću u četvrtak, 23. srpnja oko 9 sati.

Tijekom kontrole policija je utvrdila da je muškarac počinio čak sedam prometnih prekršaja. Vozio je automobil unatoč ranije izrečenoj zabrani upravljanja vozilom, a kretao se i jednosmjernom ulicom u suprotnom smjeru od dopuštenog.

Osim toga, odbio je zahtjev policijskog službenika da se podvrgne preliminarnom testiranju na prisutnost opojnih droga u organizmu, kao i stručnom pregledu radi analize. Utvrđeno je i da kod sebe nije imao osobnu iskaznicu ni prometnu dozvolu za vozilo kojim je upravljao.

Vozač je uhićen i zadržan u policijskim prostorijama do privođenja na sud, a automobil mu je privremeno oduzet.

Kako navodi policija, riječ je o ponavljaču prometnih prekršaja koji je tijekom 2026. godine već dva puta pravomoćno kažnjen zbog odbijanja testiranja na prisutnost droge u organizmu.

Zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja policija je sudu predložila određivanje zadržavanja, izricanje kazne zatvora od 60 dana, novčane kazne od 2.000 eura, zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom svih kategorija u trajanju od 24 mjeseca te trajno oduzimanje automobila.

Nakon saslušanja sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana, nakon čega je predan u zatvor.