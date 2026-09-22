Kaštelani upozoravaju: „Prije nego netko strada“ – u luci potopljen brod, kupači i vandalizam

Ono što bi trebalo biti uređeno pomorsko dobro i sigurna luka za brodice lokalnog stanovništva, prema svjedočanstvima korisnika komunalnih vezova u Kaštel Starom, pretvorilo se u zonu bezakonja, opasnih improvizacija i sistemskog nemara. Unatoč višekratnim prijavama i obavijestima upućenim nadležnim tijelima, uključujući i Županijsku lučku upravu, učinkovita reakcija institucija godinama izostaje, dok se problemi usred sezone i pred dolazak lošijeg vremena nezaustavljivo gomilaju.

Kupalište u plovnom putu i vanđalizam na tuđim brodicama

Najkritičniji problem s kojim se nautičari i vlasnici brodica svakodnevno susreću jest ugrožavanje sigurnosti u samom plovnom koridoru. Prostor u ulazu i izlazu iz lučice, koji ni u kojem slučaju nije predviđen za kupanje, postao je divlje kupalište uglavnom mlađih osoba. Skakanje u more s mula i zadržavanje u akvatoriju kojim plovila moraju prolaziti prilikom manevriranja dovode do izravne opasnosti od pomorskih nesreća i teških ozljeda, piše Morski.hr.

Osim opasnosti u moru, korisnici upozoravaju i na val vandalizma te neovlaštenog upada na privatnu imovinu:

Neovlašteno penjanje i skakanje po tuđim brodicama , što nerijetko rezultira materijalnom štetom.

, što nerijetko rezultira materijalnom štetom. Oštećivanje i razbijanje ormarića elektroinstalacija na obali.

na obali. Krađa vode i neovlašteno korištenje priključaka, pri čemu troškove u konačnici snose sami korisnici vezova.

i neovlašteno korištenje priključaka, pri čemu troškove u konačnici snose sami korisnici vezova. Narušavanje javnog reda i mira, čime se stvara nesigurnost u cijelom prostoru lučice.

Potopljena brodica već dva tjedna trune u moru

U nizu otvorenih pitanja posebno strši slučaj brodice koja se već oko 15 dana nalazi potopljena unutar lučkog akvatorija. Unatoč činjenici da se opasno približava razdoblje lošijih vremenskih uvjeta i jesenskih nevremena, do danas nije poduzeta nikakva konkretna akcija njezinog izvlačenja niti adekvatnog osiguranja lokacije.

Propuštanje reakcije otvara ozbiljna pitanja: tko je zapravo nadležan za uklanjanje podrtine, zašto se čekalo dva tjedna, jesu li uopće poduzete zakonom propisane mjere nakon potonuća te postoji li procjena ekološke i navigacijske opasnosti za ostala plovila i lučku infrastrukturu?

Sumnje u ilegalna proširenja i improvizirane vezove

Korisnici lučice otvoreno postavljaju pitanje zakonitosti i transparentnosti proširenja lučkog prostora novim vezovima, osobito u unutarnjem dijelu prema zapadu, na vrhu mula te uz kopneni dio.

Prema tvrdnjama okupljenih mještana, novonastala mjesta nisu bila dio uobičajenog rasporeda komunalnih vezova, niti su dodjeljivana temeljem transparentnih i unaprijed poznatih kriterija. Dodatno zabrinjava podatak da ta mjesta nisu imala propisanu sigurnosnu opremu – poput blokova, muringa, anela i konopa – već su, kako tvrde, korisnici bili prisiljeni sami, na svoju ruku, montirati elemente za vezivanje. Postavlja se pitanje tko je odobrio takav način opremanja, pod kojim su odlukama mjesta dodijeljena te jesu li uopće obuhvaćena važećom koncesijom i ugovorima.

Plovilo od 10 metara blokira ulaz u luku?

Kao kap koja je prelila čašu, korisnici ističu i primjer plovila duljeg od 10 metara, koje je vezano bokom uz unutarnju stranu lukobrana, u neposrednoj blizini pomorskog svjetla. Dva konopa odnosno veza iz muring sustava pružaju se izravno kroz područje predviđeno za ulazak i izlazak plovila. Takav položaj, upozoravaju mještani, izravno ugrožava manevar plovidbe i predstavlja ozbiljnu opasnost za sve koji pokušavaju uploviti u Kaštel Stari, javlja Morski.hr.

"Prebacivanje loptice mora prestati!"

Revoltirani korisnici komunalnih vezova poručuju kako njihov cilj nije izazivanje sukoba ni prozivanje pojedinaca, već uspostava reda, sigurnost ljudi i imovine te odgovorno upravljanje pomorskim dobrom.

"Posebno zabrinjava činjenica da se odgovornost stalno prebacuje s jedne institucije na drugu. Građani ostaju bez odgovora, dok problemi traju tjednima. Zahtijevamo hitno i konkretno postupanje nadležnih službi – prebacivanju loptice mora doći kraj prije nego što netko strada!" – poručuju u svom zajedničkom dopisu korisnici komunalnih vezova Lučice Kaštel Stari.

Maroević: "U tri godine od obnove, sanirali smo štete od više tisuća eura, to rade huligani!"

Kontaktirali smo ravnatelja Županijske lučke uprave Domagoja Maroevića koji kaže da ova institucija upravlja tom lukom i da to ne bi smjelo biti kupalište.

- Ja trenutno ne znam kako bi to u plovnom putu bilo kupalište, to mi nije jasno. Mi upravljamo lukom u kojoj smo završili radove još 2023. godine. Imamo komunalne vezove u luci koje smo dodijelili na temelju natječaja i ne znam što bi tu bilo sporno, osim što postoji vandalizam u toj luci kojeg svako malo i mi prijavljajemo. Nažalost, to su momci između 18 i 20 godina koji dođu i razbiju ormariće, koji razbiju hidrantsku mrežu, dođu pa i išaraju kompletan zid. Već smo dva puta sanirali, odnosno čistili te zidove koji su napravljeni, a tu je 9000 kvadrata zida u kamenu.

Tu je riječ stvarno o huliganima, jer ne znam kako ih drugačije nazvati. U slučaju se to događa u Lučkom području, ali evo, mi svaki put prijavljamo, imamo kamere, pošaljamo taj snimak. Mi po noći stvarno nemamo dežurnog redara, jer je prihod te luke toliko mali da je tim prihodom teško održavati i samu luku, u koju smo uložili tada 54 milijuna kuna, ali svako malo nam se događa da saniramo to što se nažalost događa u toj luci.

Osim jednog incidenta gdje je ponovno išarana luka, nismo imali ponovno razbijanje imovine. Tu smo mi promijenili 7 kandelabara i promijenili smo 3-4 ormarića za hidransku mrežu, tako da smo stvarno dosta toga sanirali, nažalost, na temelju ispada nekih momaka koji su tu rušili imovinu.

U tri godine, tri ili četiri navrata smo imali štetu od više tisuća eura - potvrdio je za Morski.hr. Maroević.