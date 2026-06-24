Kaštelani su zabrinuti: Dva milijuna tona troske skladištit će se godinama blizu naselja, a Studije utjecaja na okoliš neće biti

Na 7. sjednici Gradskog vijeća grada Kaštela, vijećnik Mili Novak, u aktualnom satu postavio je pitanje vezano uz tvrtku Cemex i skladištenje dva milijuna tona troske na eksploatacijskom polju "Sv. Juraj - Sv. Kajo".

Novaka je zanimalo raspolaže li Grad Kaštela novim informacijama o skladištenju i je li zatražena izrada Studije utjecaja na okoliš. "Htio bih znati ima li štetnog utjecaja na okoliš, na podzemne vode i zdravlje ljudi, a isto tako želio bih znati postoje li mehanizmi nadzora i kontrole koji će pratiti negativne učinke skladištenja troske na području Kaštela", kazao je Novak.

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Pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Josipa Kurbaša Banovac pojasnila je kako se radi o projektu skladištenja troske u istočnom krilu eksploatacijskog polja Sv. Juraj – Sv. Kajo na području Grada Solina, i to na dvije lokacije. Ukupna količina materijala je dva milijuna tona, odnosno na jednoj lokaciji 1,2 milijuna tona, a na drugoj lokaciji 800 tisuća. Vremenski period u kojem se planira skladištiti troska je 10 do 15 godina.

Kurbaša Banovac: "Smatramo kako je potrebno provesti detaljnija istraživanja"

"Cilj tvrtke Cemex je smanjenje emisije CO2 te zbog toga oni žele skladištiti taj materijala na tom području kako mi se smanjila emisija CO2. Grad Kaštela je sudjelovao u postupku potrebe procjene utjecaja na okoliš, a uz Grad Kaštela sudjelovala je Splitsko-dalmatinska županija, Grad Solin te Ministarstvo zaštite okoliša. Grad Kaštela je u siječnju i travnju ove godine, zatražio izradu Studije utjecaja na okoliš jer smo smatrali da je potrebno provesti detaljnija istraživanja. Također za grad Kaštela doprema troske u kamionima u predstavljenim količinama iz luke Split predstavlja opterećenje prometnog sustava, stoga je potrebno detaljno analizirati buku i kapacitet već zagušenih prometnica na potezu Split – Solin. Udaljenost od naseljenog područja je oko 200 m, što također ukazuje na negativni kumulativni utjecaj na stanovništvo tog područja, odnosno smanjenje kvalitete života", pojasnila je Kurbaša Banovac.

Treba uzeti u obzir da se područje zahvata nalazi u seizmički aktivnoj zoni, a u blizini rijeke Jadro, te uslijed dugotrajne eksploatacije postoji mogućnost procjeđivanja i ocjeđivanja u podzemne strukture zbog kompleksnosti građe krškog područja.

Kurbaša Banovac je nadalje istaknula kako je granulacija čestica pogodna za raspršivanje uslijed bure i juga koji su na predmetnom području česti i izraženi.

"Učestale pritužbe građana zbog emisije čestica prašine na području grada Kaštela, pretežno Kaštel Sućurca, kao i mišljenje šire populacije zbog troske koja se skladišti u Sjevernoj luci Split, ukazujemo na vjetar kao izrazito važan čimbenik pa i problem poradi dugog vremenskog perioda skladištenja materijala za proizvodnju cementa i klinkera na otvorenome. Smatramo da je potrebno provesti detaljnija istraživanja smjera i brzine vjetra na lokaciji zahvata kako bi spriječili raspršivanje i raznošenje čestica koje imaju status proizvoda što ujedno ne znači da ne predstavljaju mogući negativni ekološki utjecaj zbog kemijskog sastava", kazala je.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije: "Nije potrebna izrada Studije utjecaja na okoliš"

U Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije stoji kako nije potrebno izraditi Studiju utjecaja na okoliš ali je potrebno primjenjivati mjere zaštite okoliša. Pod mjerama zaštite podrazumijeva se zbijanje zemlje te odgovarajuća nepropusna podloga na kojoj će se skladištiti troska. Nadalje potrebno je provoditi kontinuirano preventivno ovlaživanje površinskog sloja troske, posebice tijekom suhog i vjetrovitog vremena, kao i redovito održavati transportna sredstva i mehanizaciju u optimalnom tehničkom stanju s ciljem smanjenja emisija ispušnih plinova.