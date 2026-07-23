KAŠTELANI U STRAHU ZA UROD Divlje svinje stigle do kuća, pred berbom prijeti potpuna katastrofa

Već smo nekoliko puta izvještavali o tome kako su se divlje svinje spustile do naseljenih područja u Kaštelima, a nedavno su primijećene i u Kaštel Sućurcu, u blizini obiteljskih kuća, gdje ulaze u dvorišta u potrazi za hranom. Pojava divljih svinja u naseljenim dijelovima grada najizraženija je tijekom sušnih razdoblja i nedostatka vode, kada se životinje s viših predjela spuštaju prema nižim područjima u potrazi za vodom i hranom. Najveći pritisak divljači uglavnom se bilježi od veljače do svibnja, odnosno početka lipnja.

O problematici divljih svinja i šteti koju čine kaštelanskim vinogradarima govorila je zamjenica predsjednika Gradskog vijeća Martina Kuzmanić na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća. Kuzmanić je istaknula kako su vinogradari već izrazito zabrinuti za svoje grožđe jer muku muče s divljim svinjama.

Slijedom tih pitanja poslali smo upit Gradu Kaštela te zatražili da nam pojasne koje konkretne mjere poduzimaju kako bi zaštitili građane i imovinu od divljih svinja. Nakon toga otišli smo u obilazak vinograda te se uvjerili da svinje uništavaju grožđe koje je, kako svi već znaju, u Kaštelima vrhunske kvalitete.

U vinogradu obitelji Kuzmanić, poznatije kao braća Fradelo, mogli smo vidjeti tragove divljih svinja, ali i otkinute grozdove. Obitelj je zabrinuta za svoje vinograde, a vrijedi spomenuti kako njihova vina često osvajaju prve nagrade na važnim vinskim natjecanjima u Kaštelima i šire.

"Godina je bila jako sušna i divlje svinje spuštaju se prema kućama i vinogradima. Uz divlje svinje, u posljednje vrijeme ima i srndaća", započinje priču Mladen Kuzmanić pa nastavlja:

"Prije su svinje bile prisutne samo u jesen, a sada ih možemo vidjeti tijekom cijele godine. Pokušavamo žicom ograditi vinograde, ali oni su ogromni, tako da nam je to jako velika investicija u koju ćemo morati krenuti ako se ovako nastavi. Ni ta žica njima ne predstavlja problem, provuku se ispod nje. Stavljamo repelente koji ne pomažu jer ih ima jako mnogo zbog velike suše. Grožđe je sada pred berbom i strahujemo da nam ne naprave veliku štetu. Svaki dan dežuramo, postavljamo razna strašila i palimo radio kako bismo stvarali buku. Borimo se na sve načine kako bismo zaštitili vinograd", pojašnjava nam Mladen.

Iz Grada Kaštela dobili smo odgovor da je Grad, u skladu sa zakonom, pokrenuo provedbu desetogodišnjeg Programa zaštite divljači. Program je izrađen i službeno usvojen od Ministarstva poljoprivrede, nakon čega je Grad mogao pristupiti njegovoj provedbi.

Za administrativnu provedbu Programa angažirana je tvrtka Lovtur d.o.o., dok terenske aktivnosti provodi Lovačka udruga Kaštilac. Riječ je o zaštitnim mjerama koje se provode u lovištima i uz rubne dijelove naselja, u skladu sa zakonskim propisima i sigurnosnim protokolima.

Prema dojavama građana, komunalnog redarstva i lovačke udruge, na ugroženim se područjima dijele repelenti namijenjeni odvraćanju divljači. Provode se i druge mjere kojima se divljač nastoji sigurno i kontrolirano udaljiti iz naselja, usmjeriti prema lovnim područjima te spriječiti njezin povratak, pojašnjavaju iz Grada.

O svojoj borbi s divljim svinjama govorila nam je i Anita Kuzmanić iz OPG-a Kuzmanić, čija su vina vrhunske kvalitete i poznata diljem Dalmacije.

"Od travnja, kada su izboji bili dugi oko deset centimetara, počele su nam dolaziti divlje svinje u vinograd. Uništile su nam oko 100 izboja, iako ih nismo točno prebrojili. Od tada konstantno dolaze. Ruju, kopaju i kidaju mladice. U posljednjih 15 dana primijetili smo da jedu i bacaju grožđe. Po cijelom vinogradu pronalazimo zrna ili cijele grozdove na zemlji. Pokušali smo ih zaustaviti postavljanjem zvučnika po cijelom vinogradu, kao i bljeskalicama, prodornim zvukovima i repelentima. Nismo ih uspjeli zaustaviti. I dalje nam rade štetu unatoč svakodnevnim obilascima. To je za moju obitelj velika šteta jer proizvodimo vrhunska vina", govori nam Anita.

Grad Kaštela je, nadalje, u koordinaciji s policijom razmotrio i mogućnost provedbe organiziranih akcija potiskivanja divljači te, ako bude potrebno, odstrjela. Jedna takva akcija već je provedena na području Zračne luke Split, u organizaciji same Zračne luke, dok se u budućem razdoblju odgovarajućim mjerama planiraju obuhvatiti i ostali dijelovi Kaštela na kojima se bilježi učestalija pojava divljih svinja.

Preko Hrvatskog lovačkog saveza nabavljeni su potrebna oprema i obrasci koji se mogu koristiti isključivo ako se pojavi potreba za odstrjelom. Odstrjel u naseljenom području krajnja je i iznimna mjera, koja se može provesti tek nakon što su iscrpljene sve druge mogućnosti i ako postoji neposredna opasnost za ljude ili imovinu. Provode ga ovlašteni lovci uz obveznu asistenciju policije, koja osigurava područje i brine o sigurnosti građana, pojašnjavaju iz Grada.