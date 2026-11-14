Kaštelani srušili zagrebačku Mladost i zasjeli na vrh Superlige! Ribola ne zna za poraz, sada je čeka europski izazov

Odbojkaši Ribole Kaštela nastavljaju sjajan pobjednički niz! U velikom derbiju petog kola SuperSport Superlige pred domaćom su publikom svladali zagrebačku Mladost s 3:0 (29:27, 28:26, 25:21), ostvarili petu prvenstvenu pobjedu i preuzeli prvo mjesto na ljestvici. Kaštelani su tako ostali jedina neporažena momčad prvenstva, s maksimalnih 15 bodova.

Iako rezultat od 3:0 na prvi pogled sugerira jednostranu utakmicu, na terenu se vodila velika borba. Dvoboj dviju dotad neporaženih momčadi donio je neizvjesnost, preokrete i dramatične završnice, a domaći odbojkaši pokazali su više koncentracije kada je bilo najpotrebnije.

Drama od prvog seta: Kaštelani pokazali karakter

Gosti iz Zagreba bolje su otvorili susret i brzo poveli s 4:1, no Ribola se nije dala iznenaditi. Domaćini su ubrzo uhvatili priključak, nakon čega se igralo poen za poen. Prvi set otišao je u produžetak, a Kaštelani su u napetoj završnici slavili s 29:27. Sličan scenarij ponovio se i u drugom setu. Ribola je ovoga puta bolje krenula te povela s 8:4, a četiri poena prednosti držala je sve do rezultata 16:12. Međutim, Mladost je odgovorila serijom od četiri uzastopna poena i vratila neizvjesnost.

Ponovno je odlučivala završnica, ponovno su se igrali dodatni poeni i ponovno su domaćini bili uspješniji. Rezultatom 28:26 Ribola je stigla do velikih 2:0. Treći set ponudio je novu neizvjesnost. Zagrepčani su pokušavali pronaći način za povratak u utakmicu, a rezultat je u završnici bio izjednačen na 20:20. Tada je uslijedila ključna serija Kaštelana, koji su osvojili četiri uzastopna poena i stigli do četiri meč-lopte. Iskoristili su drugu te s 25:21 potvrdili veliku pobjedu.

Trener Ribole Ivan Rančić nakon utakmice nije skrivao zadovoljstvo, posebno imajući u vidu naporan raspored i europske obveze svoje momčadi. "Svaka čast mojoj ekipi, stvarno čestitam. Još jedna pobjeda, šesta u nizu. Iza nas je jako težak tjedan i vidjeli ste da smo nakon Europe bili pomalo ispuhani. Posebno želim naglasiti da je zagrebačka Mladost igrala bez dva najvažnija igrača, Žukovskog i Andrića, ali unatoč tome vidjeli ste koliko su dobri i koliko je teško igrati protiv njih. Stvarno svaka čast mojim momcima. Nije lako pobijediti europsku Mladost s 3:0", kazao je Rančić.

Svjestan je da je u igri njegove momčadi bilo i pogrešaka, posebno na servisu, ali smatra da je najvažnije nastaviti pobjeđivati. "Ova nam pobjeda daje veliki motiv, pogotovo za srijedu i Graz. Utakmica je bila pomalo bez pravog tona s obje strane, bilo je dosta neprisiljenih pogrešaka, posebno na servisu. Ali pobjedi gledati u zube stvarno je besmisleno, pogotovo protiv europske Mladosti. Sada ćemo se pokušati dobro odmoriti i pripremiti za Graz. Hvala publici koja nas je bodrila. Očekujem da će svakog vikenda dvorana biti sve punija i punija", dodao je trener Kaštelana.

Kulušić: "Treba ostati skroman i idemo dalje"

Veliku pobjedu komentirao je i Ante Kulušić, koji je naglasio da je momčad uspjela pronaći dodatnu energiju nakon zahtjevnog europskog tjedna. "U petom kolu dočekali smo zagrebačku Mladost i odigrali jako dobru i dinamičnu utakmicu. Gostima je u glavi Liga prvaka i stvarno im svaka čast na borbi, ali zasluge idu i nama. I mi smo igrali Europu, skupili smo snagu i odigrali energično. Ima tu još puno za raditi, treba ostati skroman i idemo dalje, prema sljedećoj utakmici", poručio je Kulušić.

Pet utakmica, pet pobjeda! Slijedi europski ispit u Austriji

Ribola Kaštela nakon pet prvenstvenih kola ima savršen učinak. Pet pobjeda i maksimalnih 15 bodova potvrda su odličnog početka sezone, a podatak da im je samo Rijeka uspjela oduzeti jedan set dovoljno govori o njihovoj dosadašnjoj dominaciji.

No vremena za slavlje nema previše. Kaštelane već u srijedu očekuje novi europski izazov, uzvratni susret CEV Challenge Cupa protiv austrijskog Graza. Ribola u Austriju putuje s velikom prednošću nakon što je u prvom dvoboju na domaćem parketu slavila s 3:0.

Pobjeda protiv Mladosti tako je stigla u najboljem mogućem trenutku. Kaštelani su preuzeli vrh hrvatske odbojke, a sada žele napraviti novi iskorak i na europskoj sceni.