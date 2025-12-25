Close Menu

Kaštelani proslavili Božić uz koncert grupe Latino. Kruška: 'Želim vam puno blagoslova i dobre zabave'

FOTO/VIDEO Donosimo dio atmosfere

Blagdanski dani u Kaštelima donose glazbu, zabavu i sadržaje za cijelu obitelj. Nakon dobre blagdanske trpeze, Kaštelani su imali priliku opustiti se i zabaviti u Novom parku u Kaštel Lukšiću. Božićni koncert svim posjetiteljima priredio je Željko Krušlin -Kruška i grupa Latino. Poznati hrvatski skladatelj zabavio je okupljene na Adventu Kaštela te nizao svoje poznate hitove uz poneku dosjetku i vic, s kojima je nasmijavao publiku izmjeđu pjesama.

"Divno je biti nekome nešto", "Gdje je ljubav, tu si ti", "Anita", samo su neki od hitova koji su razgalili srca Kaštelana u ovoj hladnoj i burnoj noći. Sutra nas na istom mjestu očekuje koncert Jole, a ulaz je besplatan.

 

