Kaštelani proslavili Božić uz koncert grupe Latino. Kruška: 'Želim vam puno blagoslova i dobre zabave'

Blagdanski dani u Kaštelima donose glazbu, zabavu i sadržaje za cijelu obitelj. Nakon dobre blagdanske trpeze, Kaštelani su imali priliku opustiti se i zabaviti u Novom parku u Kaštel Lukšiću. Božićni koncert svim posjetiteljima priredio je Željko Krušlin -Kruška i grupa Latino. Poznati hrvatski skladatelj zabavio je okupljene na Adventu Kaštela te nizao svoje poznate hitove uz poneku dosjetku i vic, s kojima je nasmijavao publiku izmjeđu pjesama.

"Divno je biti nekome nešto", "Gdje je ljubav, tu si ti", "Anita", samo su neki od hitova koji su razgalili srca Kaštelana u ovoj hladnoj i burnoj noći. Sutra nas na istom mjestu očekuje koncert Jole, a ulaz je besplatan.