KAŠTELANI PONOVNO U SVJETSKOM VRHU! Giričić Hrvatskoj donio broncu, istoj ekipi ovo je već četvrta svjetska medalja

Hrvatska se iz talijanske Ancone vraća s još jednom svjetskom medaljom. U izuzetno jakoj konkurenciji 20 ekipa iz 12 država, hrvatska reprezentacija osvojila je broncu na Svjetskom prvenstvu u Big Game Fishingu.

Hrvatsku A činili su članovi RSK Giričić iz Kaštel Gomilice – kapetan Gordon Svalina, Bepo Svalina, Borislav Taraš i Vinko Marušić. Naslov svjetskog prvaka osvojila je Crna Gora, srebro je pripalo Italiji B, dok je Hrvatska A prvenstvo završila na trećem mjestu.

Prvenstvo u Anconi obilježili su izuzetno zahtjevni vremenski uvjeti. Zbog lošeg vremena otkazana su čak tri predviđena ribolovna dana pa se o konačnom poretku praktički odlučivalo u samo dvije važeće ribolovne sesije.

„Uvjeti su bili izuzetno teški. Loše vrijeme poremetilo je cijelo prvenstvo, tri predviđena ribolovna dana bila su otkazana i praktički se sve odlučivalo u samo dvije važeće ribolovne sesije. Kada imate tako malo vremena, nema prostora za pogrešku. Jedna odluka, jedna pozicija ili jedna riba mogu odlučiti hoćete li završiti na postolju ili ostati bez medalje“, kazao je kapetan hrvatske ekipe Gordon Svalina.

Četvrta svjetska medalja iste ekipe

Bronca iz Ancone ima dodatnu težinu zbog kontinuiteta rezultata iste hrvatske ekipe. Svalina i njegovi kolege sada iza sebe imaju čak četiri medalje sa svjetskih prvenstava – jedno svjetsko zlato i tri svjetske bronce.

„Ono na što sam možda i najponosniji jest kontinuitet ove ekipe. Koliko nam je poznato, nijedna ista ekipa na svijetu nema više od dvije medalje sa svjetskih prvenstava, a mi ih sada imamo četiri – jedno svjetsko zlato i tri svjetske bronce. Jednom možete napraviti veliki rezultat, možda i dvaput, ali kada godinama ostajete u samom svjetskom vrhu, onda to više nije slučajnost. To govori o kvaliteti ekipe, iskustvu, povjerenju i ogromnom radu koji stoji iza svega“, istaknuo je Svalina.

Svalina posebno naglašava zajedništvo i dugogodišnje povjerenje među članovima ekipe kao jedan od ključnih razloga njihovih rezultata.

„Mi se poznajemo, vjerujemo jedan drugome i znamo kako reagirati kada je najteže. U Anconi je upravo to bilo presudno. Nismo odustajali ni kada su vremenski uvjeti potpuno promijenili prvenstvo. Borili smo se do zadnje minute i Hrvatskoj ponovno donijeli svjetsku medalju.“

Za hrvatsku ekipu bronca iz Ancone tako nije samo još jedno odličje, nego nastavak niza vrhunskih rezultata na najvećoj međunarodnoj sceni.

„Ponosni smo što predstavljamo Hrvatsku. Četiri svjetske medalje iste ekipe nešto su što će ostati zapisano, ali mi ovdje ne mislimo stati. Dok god izlazimo na more s hrvatskom zastavom, cilj nam je boriti se za sam vrh“, zaključio je Gordon Svalina.