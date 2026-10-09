Kaštelani ostaju bez legendarne 37-ice? Nova mreža županijskih linija donosi promjene

Odlazi li legendarna kaštelanska 37-ica u povijest? O ukidanju Prometove 37-ice načuli smo prije nekoliko dana pa smo krenuli istražiti o čemu je riječ. Iz tvrtke Promet poručuju kako je u tijeku javni natječaj Splitsko-dalmatinske županije za obavljanje linijskog županijskog prijevoza putnika na području Županije, kojim se definira cjelovita mreža linija, uključujući i one koje prometuju kroz Kaštela.

"Mrežom linija predviđenom natječajem obuhvaćene su i linije na području Kaštela. Budući da je postupak u tijeku, molimo za razumijevanje jer se u ovom trenutku suzdržavamo od detaljnih komentara. Sve relevantne informacije objavit ćemo pravovremeno, po okončanju natječaja", stoji u Prometovu priopćenju.

Slijedom tih informacija detaljno pojašnjenje zatražili smo od Splitsko-dalmatinske županije, odakle su nam potvrdili da je u tijeku javni natječaj koji traje do kraja mjeseca. U odgovoru Županije stoji kako se uspostavlja novi model obavljanja županijskog javnog linijskog prijevoza putnika, kojim se dosadašnji sustav prijevoza na temelju dozvola zamjenjuje ugovaranjem javne usluge, u skladu s važećim zakonskim okvirom.

Mreža broji 77 linija, a natječaj je "težak" 87,1 milijun eura

U tu je svrhu donesena Mreža linija za obavljanje županijskog javnog linijskog prijevoza putnika na području Splitsko-dalmatinske županije. Revidiranom mrežom predviđeno je ukupno 77 linija, a cilj je unaprijediti dostupnost i organizaciju prijevoza te uskladiti ponudu sa stvarnim potrebama putnika. Natječaj je vrijedan 87,1 milijun eura, a sporazumi s prijevoznicima vrijedit će sljedećih sedam godina.

Što to u konačnici znači za putnike?

U novom sustavu mrežu linija, vozni red i broj polazaka određivat će Županija, a prijevoznici za pojedina područja birat će se putem spomenutog natječaja. Konačne cijene karata određivat će prijevoznici uz suglasnost župana.

Legendarna 37-ica postaje linija broj 1

Uvođenjem novog sustava Prometova 37-ica odlazi u povijest, a zamjenjuje je linija broj 1, koja tradicionalno kreće sa Sukoišanske kroz Kaštela do Trogira. Vjerujemo da će promjena broja linije razočarati mnoge Kaštelane kojima je upravo ova linija kultna i koji se njome voze već desetljećima.

Iz Splitsko-dalmatinske županije pojašnjavaju kako se na relaciji Split – Kaštela – Trogir, kojom je prometovala dosadašnja linija broj 37, u novoj mreži mijenja oznaka linije, ali se prometna povezanost tog područja zadržava. Relacija Split – Trogir u novoj je mreži obuhvaćena linijom broj 1, a predviđena je i linija broj 2, koja prometuje brzom cestom. Pojedinosti o stajalištima i voznim redovima potrebno je promatrati u okviru pripadajuće tehničke dokumentacije i ugovorenog opsega usluge.

"Jedina bitna razlika jest u tome što će se uspostavom javne usluge dosadašnja linija 37-ma zvati linija 1", stoji u pojašnjenju Županije.