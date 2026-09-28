Kaštelani odlučili reći "ne" izborima? Na birališta izašlo manje od 5 posto birača

Kaštelani su jučer do 19 sati birali nove članove vijeća u devet mjesnih odbora. Građani su najviše glasova dali HDZ-u te će u svih devet vijeća mjesnih odbora njihovi kandidati činiti većinu u narednom četverogodišnjem sazivu.

Na ovim izborima u većini mjesnih odbora prijavljena je samostalna kandidacijska lista HDZ-a, dok je u Kaštel Lukšiću istaknuta koalicijska lista HDZ-a i DP-a, javlja Portal.hr.

Jedini mjesni odbor u kojem su birači mogli birati između dvije opcije bio je Kaštel Sućurac, gdje su se za glasove birača borile koalicijska lista HDZ-a i DP-a te koalicijska lista DOMiNO-a, HSP-a i HS-a.

Pobjeda HDZ-a u Sućurcu

U Sućurcu je koalicijska lista HDZ-a i DP-a, čiji je nositelj Nikša Treselj, dobila 453 glasa, dok je koalicijska lista DOMiNO-a, HSP-a i HS-a nositelja Branimira Matijaša, dobila 75 glasova. Glasovalo je ukupno 547 birača, a 19 glasačkih listića je bilo nevažećih. Time će u Sućurcu Vijeće mjesnog odbora činiti osam člana koalicijske liste HDZ-a i DP-a i jedan član koalicijske liste DOMiNO-a, HSP-a i HS-a.

Od ukupno 69 mandata u svim vijećima mjesnih odbora 68 ih je pripalo HDZ-ovim kandidatima, tj. HDZ-ovim i DP-ovim kandidatima, a samo jedan koalicijskoj listi DOMiNO-a, HSP-a i HS-a.

Izlaznost manja od 5 posto

Od ukupno 35 682 građana s pravom glasa u Kaštelima, na ove izbore izašlo je njih 1705, što iznosi 4,78 posto. Najviše njih izašlo je u Kaštel Sućurcu 9,29 posto, Kaštel Gomilici 7,49 posto i Kaštel Starom 6,62 posto. Najmanja izlaznost bila je u Lukšiću 1,68 posto, u Novom 2,19 posto, u Radunu 2,47 posto, Kambelovcu 3,04 posto, u Rudinama 3,69 posto i Štafiliću 3,63 posto.

Ako gledamo po mjesnim odborima u Kaštel Gomilici za kandidacijsku listu HDZ-a čiji je nositelj Ante Kapetanović glasalo je 329 birača, dok je nevažećih glasačkih listića bilo 11.

U Kaštel Kambelovcu je za kandidacijsku listu HDZ-a čija je nositeljica Marlena Miletić glasalo ukupno 143 birača. Deset glasačkih listića bilo je nevažećih.

Kada je u pitanju Kaštel Lukšić, glasala su ukupno 83 birača, dok je 6 glasačkih listića bilo nevažećih. Svih devet mandata pripalo je koalicijskoj listi HDZ-a i DP-a čiji je nositelj Damir Rogulj.

U Kaštel Starom su za kandidacijsku listu HDZ-a čija je nositeljica Tina Runjić Ćuk glasala 272 birača, a 5 glasačkih listića bilo je nevažećih.

Za kandidacijsku listu HDZ-a u Kaštel Novom, čija je nositeljica Mirjana Baričević, glasalo je 89 birača. Tri glasačka listića bila su nevažeća.

Kada je u pitanju Kaštel Štafilić, glasalo je ukupno 105 birača, dok je 5 glasačkih listića bilo nevažeće. Svih sedam mandata pripalo je kandidacijskoj listi HDZ-a čiji je nositelj Luka Pera.

U Radunu je za kandidacijsku listu HDZ-a čiji je nositelj Filip Miličević glasalo 60 birača, a 6 glasačkih listića bilo je nevažećih.

Za kandidacijsku listu HDZ-a u Rudinama, čiji je nositelj Ivan Stojković, glasalo je 77 birača. Samo je jedan glasački listić bio nevažeći.