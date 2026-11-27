Nakon sjajnog ulaska u prvenstvo i pet pobjeda u isto toliko odigranih utakmica, pred odbojkašima Ribole Kaštela novi je izazov. U šestom kolu SuperSport Superlige Kaštelani gostuju kod Murse Osijek, momčadi koja je posljednjih sezona redovito bila među konkurentima za sam vrh hrvatske odbojke.

Susret je na rasporedu u subotu, 28. studenoga, u Nastavno-sportskoj dvorani Gradski vrt, a Kaštelani će pokušati zadržati stopostotan prvenstveni učinak.

Mursa trenutačno zauzima četvrto mjesto prvenstvene ljestvice sa sedam osvojenih bodova, uz dvije pobjede i tri poraza. S druge strane, Ribola je u prvih pet kola osvojila svih 15 mogućih bodova, a jedini set izgubila je na gostovanju kod Rijeke.

Rančić: „Očekujemo zahtjevnu utakmicu”

Trener Ribole Ivan Rančić naglašava kako respektira protivnika, ali će naglasak biti na vlastitoj igri, koncentraciji i strpljenju.

„Mursu respektiramo i očekujemo zahtjevnu utakmicu u Osijeku. Pripremamo se jako ozbiljno, svjesni da ćemo za dobar rezultat morati odigrati kvalitetno i strpljivo. Prije svega gledamo svoju igru i ono što mi možemo napraviti bolje“, poručio je Rančić.

Dobro poznavanje protivničkih igrača dodatna je prednost u pripremi susreta.

„Inzistirat ćemo na koncentraciji, disciplini i međusobnoj podršci, posebno u težim trenucima. Važno je da budemo stabilni i da se držimo analize protivnika. Većinu igrača jako dobro poznajem, osim doduše portugalskog tehničara, pa se za njega malo bolje spremamo. Momci su maksimalno fokusirani, dobro rade i jedva čekamo utakmicu“, dodao je trener Ribole.

Šunjo vjeruje u nastavak pobjedničkog niza

Slična očekivanja ima i Gabriel Šunjo, koji upozorava da je osječka momčad u odnosu na prošlu sezonu doživjela određene promjene.

„Njihova ekipa se dosta izmijenila od prošle sezone, kada su igrali finala prvenstva i Kupa. Igrači koji su danas ondje su nam dobro poznati. Očekujem dobru i napetu utakmicu, a mi moramo nametnuti svoju igru i igrati kao i do sada. Ako to ispunimo, vjerujem da se možemo vratiti kući s maksimalnim brojem bodova“, najavio je Šunjo.

Kaštelani će se na zahtjevnom gostovanju pokušati osloniti na vlastitu igru, zajedništvo i kontinuitet odličnih nastupa te upisati šestu uzastopnu prvenstvenu pobjedu.