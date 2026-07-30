Kaštelani ne zaboravljaju Almu i Denisa: U znak sjećanja organiziraju tihu šetnju kroz grad

Tragična vijest o smrti Alme i Denisa Okanovića na planini Elbrus pogodila je mnoge koji su pratili njihovu neobičnu životnu priču. Bračni par iz Zenice bio je poznat po projektu "Trio Fantastiko", kroz koji su godinama dijelili ljubav prema planinama, putovanjima i prirodi, a posebna članica njihovih avantura bila je mačka Macika, koja ih je pratila na brojnim usponima.

Njihova priča nije bila poznata samo u Bosni i Hercegovini. Alma i Denis jedno su vrijeme živjeli i u Kaštelima, gdje su također stekli prijatelje i ostavili trag među ljudima koji su ih upoznali. Upravo zato njihova tragedija posebno je odjeknula među lokalnim stanovništvom.

Kaštelani će 1. kolovoza održati tihu šetnju u njihovu čast.

Društevenim mrežama šiti se poziv u kojem se poziva sve koji žele sudjelovati da se pridruže ovom dostojanstvenom događaju kojim će se sačuvati uspomena na Almu i Denisa. Bez govora i velikih riječi, kroz zajedničku šetnju želi se pokazati koliko je važno biti uz obitelji i prijatelje u trenucima boli i gubitka.

Iza njih ostaje priča koja je mnoge inspirirala – život posvećen istraživanju prirode, pomicanju granica i stvaranju uspomena. Njihov "Trio Fantastiko" postao je simbol posebne povezanosti čovjeka, životinje i planine, a njihove fotografije i objave godinama su pratili brojni ljubitelji avantura.

Pohod na Elbrus, najviši vrh Europe, nažalost je završio tragedijom. Nakon nesreće tijekom ekspedicije, obitelj, prijatelji i brojni poznanici oprostili su se od ljudi koji su svoj život živjeli punim plućima i koji su svojim primjerom pokazivali ljubav prema prirodi i slobodi.

Tiha šetnja kroz Kaštela bit će još jedan znak da uspomena na Almu i Denisa ostaje živa među ljudima koji su ih poznavali, ali i među onima koje je njihova priča dotaknula.