Kaštelani krenuli u novu sezonu s bitno drukčijom momčadi: Evo tko je sve stigao

OK Ribola Kaštela započeo je pripreme za novu natjecateljsku sezonu. Pred njima je stvaranje nove i bitno drukčije momčadi, pojačane iskusnim liberom Hectorom Matom, korektorom Jakom Sešekom, srednjim blokerom Gabrielom Šunjom te mladim Damjanom Cvitanovićem.

Zbog radova u dvorani u Kaštel Starom privremeno su preseljeni u Kaštel Sućurac, kraći termini treninga dodatno otežavaju uvjete rada, ali momčad je od prvog dana maksimalno usmjerena na kvalitetan rad, međusobno upoznavanje i stvaranje igre za novu sezonu.

Tijekom rujna očekuje sudjelovat će na pripremnom turniru u Novom Mestu u Sloveniji, odigrat će prijateljske utakmice te prijateljske utakmice s ekipama „Krke“ i „Kranja“, a u planu je i mogući susret s „Budvom“.

ROSTER OK RIBOLA KAŠTELA: - Ivo Mustapić, Mateo Filipović, Damjan Cvitanović, Jaka Sešek, Ante Kulušić, Ante Giljanović, Hector Mata, Koraj Aganović, Marko Jureta, Mate Vidović, Artem Riazanov, Gabriel Šunjo.

STRUČNI STOŽER: – glavni trener Ivan Rančić, pomoćni trener Almir Aganović, kondicijski trener Marko Talenta, fizioterapeutkinja Ela Čečić.

Pred OK Ribola Kaštela je zahtjevno razdoblje u kojem mora izgraditi novu momčad i spremno dočekati početak službenih natjecanja.

Kako su naglasili – „Idemo korak po korak – zajedno, odgovorno i maksimalno ozbiljno!“