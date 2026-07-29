Kaštelani i ove godine pričaju Legendu o Miljenku i Dobrili

U Vili Nika u Kaštel Starom održana je medijska konferencija na kojoj je predstavljen program ovogodišnje manifestacije „Legenda o Miljenku i Dobrili“. Trinaesto uprizorenje najpoznatije kaštelanske ljubavne priče donosi kazalište, glazbu, filmske projekcije, kostimirane turističke ture i Festival ljubavnih napitaka i romantike.

Program manifestacije, koju organiziraju Grad Kaštela i Turistička zajednica Grada Kaštela, predstavile su direktorica Turističke zajednice Grada Kaštela Nada Maršić i koordinatorica projekta „Legenda o Miljenku i Dobrili“ Marijana Vulas.

Središnji program počinje u četvrtak, 6. kolovoza, u 20.30 sati u Novom parku u Kaštel Lukšiću predstavom „Kaštelani pričaju legendu“, za koju scenarij i režiju potpisuje Marijana Vulas. Nakon predstave slijedi Festival ljubavnih napitaka i romantike uz prigodnu gastronomsku ponudu, tematske koktele i glazbeni program.

– Želja nam je Kaštela i dalje predstavljati kao grad ljubavi, grad romantike te grad Miljenka i Dobrile. Pripremili smo raznovrstan program za naše sugrađane i goste, od uprizorenja i Festivala ljubavnih napitaka do koncerta, filmskih večeri i kazališne predstave. Vjerujem da će svi posjetitelji pronaći nešto za sebe i uživati u posebnom romantičnom ozračju – istaknula je Nada Maršić.

Kaštelani čuvaju i žive svoju baštinu

Ovogodišnje uprizorenje donosi drugačiji koncept i poseban naglasak stavlja na građane koji su se nakon održane audicije pridružili stalnom glumačkom ansamblu. Na pozornici će se tako zajedno naći iskusni amaterski glumci i Kaštelani koji se prvi put susreću s glumačkim izazovom.

Kako je pojasnila Marijana Vulas, upravo je običan kaštelanski puk stoljećima usmenom predajom čuvao priču o Miljenku i Dobrili, sve dok je Marko Kažotić nije pretočio u roman i trajno sačuvao od zaborava.

– Ovogodišnja izvedba svojevrsna je posveta svim ljudima koji su ovu priču prenosili naraštajima. Naglasak je na zajedničkom iskustvu i osjećaju pripadnosti, jer želimo da baština ne bude samo zapis ili muzejski predmet, nego nešto što zajedno živimo. Ako su Kaštelani stoljećima čuvali legendu, onda zaslužuju da je ove godine ispričaju na svoj način – kazala je Vulas.

Naslovne uloge ove godine pripadaju Ani Pajdek, amaterskoj glumici kazališta Moreta, koja će utjeloviti Dobrilu, te diplomiranom glumcu Mati Tavriću u ulozi Miljenka. U predstavi sudjeluju i KUD 7 Kaštela te djeca KDK-a Škatula, a ansamblu se u jednoj od uloga pridružio i gradonačelnik Denis Ivanović.

Među novim licima na pozornici je i Valerija Konta Maglica, novinarka Portala grada Kaštela koja će nastupiti u ulozi Cvite.

– Legendu sam dosad pratila kao gledateljica i o njoj izvještavala kao novinarka, a sada je imam priliku doživjeti i kao sudionica. Uživala sam na probama, a posebno me oduševila energija i predanost Marijane Vulas, koja vrlo jasno zna što želi postići predstavom. Pozivam sve da nam se pridruže i podrže nas – poručila je Konta Maglica.

Koncert Danijele Martinović, filmovi i kazališna završnica

Program se nastavlja u nedjelju, 9. kolovoza, u 21 sat koncertom Danijele Martinović u sklopu „Dobrilinih glazbenih večeri“. Jedna od najprepoznatljivijih hrvatskih pjevačica svojim će pjesmama dodatno upotpuniti romantični ambijent Novog parka.

Slijede dvije filmske večeri „Romantika pod zvijezdama“, organizirane u suradnji s Dalmacija Film Festivalom. U ponedjeljak, 10. kolovoza, u 21 sat bit će prikazana romantična komedija „You've Got Mail“, dok je za utorak, 11. kolovoza, u isto vrijeme predviđena projekcija filma „Crazy, Stupid, Love“. Obje projekcije održat će se u Novom parku u Kaštel Lukšiću.

Manifestacija završava u srijedu, 12. kolovoza, u 21 sat u dvorcu Vitturi, gdje će Teatar EXIT iz Zagreba izvesti predstavu „Voliš li me?“. U predstavi igraju Vesna Tominac Matačić i Žiga Čamernik, režiju potpisuje Janez Vajevec, a dramaturgiju Andreja Vajevec.

Tragom Miljenka i Dobrile

Od 1. do 12. kolovoza svakoga dana u 19 sati organizirat će se besplatna kostimirana turistička tura „Tragom Miljenka i Dobrile“. Uz storytelling i stručno vodstvo posjetitelji će obići dvorac Vitturi, Muzej grada Kaštela i crkvicu sv. Ivana Krstitelja, u kojoj su pokopani Miljenko i Dobrila.

Crkvica sv. Ivana Krstitelja tijekom trajanja manifestacije bit će otvorena svakoga dana od 18 do 21 sat.

Sudjelovanje u turističkim turama, kao i ulaz na sva događanja u sklopu manifestacije, besplatni su. Prijave za turističku turu primaju se u Turističkoj zajednici Grada Kaštela na broj telefona 021 227 933 ili putem e-pošte info@kastela-info.hr.