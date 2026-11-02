Kaštelani će zasukat rukave za čišći Kozjak: Pridružite se ekološkoj akciji ove subote

Kozjak je naše matično brdo, pluća našega grada i prirodno bogatstvo koje trebamo čuvati za generacije koje dolaze. Upravo s tom porukom Hrvatsko planinarsko društvo (HPD) „Malačka – Donja Kaštela“ ove subote, 7. studenoga, organizira ekološku akciju čišćenja Kozjaka pod nazivom „Moj čisti Kozjak“.

Okupljanje sudionika predviđeno je u 9 sati pokraj vatrogasnog puta na cesti, Put Malačke. Ovu hvalevrijednu inicijativu planinarsko društvo organizira uz potporu Grada Kaštela i Turističke zajednice grada Kaštela.

Kako bi akcija protekla što uspješnije, iz društva pozivaju sudionike da, prema svojim mogućnostima, ponesu radne rukavice, lopate, kosire, vile i kariole. Preporučuje se dolazak u starijoj odjeći i kvalitetnoj, čvrstoj obući prikladnoj za rad na terenu.

HPD „Malačka“ osigurat će vreće za prikupljanje otpada, a nakon završetka radnog dijela akcije za sve sudionike bit će pripremljen i topli obrok.

Svi koji žele dati svoj doprinos očuvanju Kozjaka i pridružiti se akciji mogu svoj dolazak najaviti ili dobiti dodatne informacije na sljedeće brojeve:

Kristina Šustić Vulas: 091 533 6212

Ivica Drnasin: 091 320 2979

Očuvanje prirode zajednička je odgovornost, a ova akcija prilika je da se konkretnim djelovanjem učini nešto dobro za Kozjak – brdo koje je puno više od prirodne kulise Kaštela.