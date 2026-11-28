I službeno je počeo Advent u Kaštelima. Početak je i ove je godine obilježen prigodnim okupljanjem u blagdanski uređenom ambijentu đardina u Kaštel Novom, gdje je svečano upaljena prva adventska svijeća, svijeća nade. Time je simbolično započelo vrijeme Došašća, razdoblje iščekivanja Božića, zajedništva, mira i nade.

Već tradicionalno, i ove godine adventski vijenac dug 18 metara izradili su učenici i profesori SŠ Braća Radić iz Kaštel Štafilića, a službu riječi- obred paljenja svijeće predvodio je don Mate Škaričić iz župe Kraljice mučenika u Radunu.

Prvu adventsku svijeća upalio je predsjednik Gradskog vijeća Grada kaštela – Mario Škopljanac, koji je ovom prilikom izrazio čast i zadovoljstvo službenim otvaranjem Adventa.

''Svakako mi je velika čast što sam upravo ovdje, u đardinu u Kaštel Novom, imao priliku upaliti prvu adventsku svijeću – svijeću nade. Već 14 godina Grad Kaštela na ovaj način obilježava početak Došašća, koje je zasigurno mnogima od nas najljepše razdoblje u godini. Kao što i sami možete vidjeti,đardin ima poseban blagdanski ugođaj, osobito kada se okupimo oko adventskog vijenca.

Posebno me veseli što su u njegovoj izradi sudjelovali učenici i profesori Srednje škole Braća Radić iz Kaštel Štafilića. Drago mi je i što su se ovom događaju pridružila djeca iz crkvenih zborova i zajednica Kaštel Novoga, Kaštel Štafilića i Raduna. Ovogodišnji adventski program grada Kaštela iznimno je bogat i vjerujem da će sve generacije pronaći nešto za sebe. Ipak, ova večer ima posebnu važnost jer nas podsjeća na duhovni smisao Došašća, na istinske vrijednosti Božića, ali i na važnost zajedništva, druženja s obitelji, prijateljima i svim ljudima koji obogaćuju naš život'', kazao je Škopljanac.

Ovom prilikom zahvalio je svima koji su sudjelovali u organizaciji ove večeri i pridonijeli stvaranju lijepog adventskog ugođaja. Svim sugrađankama i sugrađanima Grada Kaštela zaželio je mirno, radosno i blagoslovljeno vrijeme Došašća.

U prigodnom glazbenom dijelu programa sudjelovao je župni zbog župe sv. Petra Apostola iz Kaštel Novog i dječji zborovi iz župe Kaštel Novi, Štafilić, Radun i Sućurac. Nakon obreda svi okupljeni mogli su se okrijepiti slasticama i kuhanim vinom, a na štandu kaštelanskih udruga mogli su se kupiti adventski vijenci i prigodni božićni ukrasi.