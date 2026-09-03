Kaštela za školske materijale učenika izdvojila 360 tisuća eura

Uoči početka nove školske godine Grad Kaštela osigurao je sredstva za nabavu radnih materijala za učenike kaštelanskih osnovnih škola.

Grad financira nabavu radnih bilježnica kao pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava, mapa za likovni odgoj te materijala za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz prirode, biologije, kemije, fizike i tehničke kulture.

Za učenike od prvog do četvrtog razreda financiraju se i zbirke zadataka iz matematike ako odabrani izdavač za taj predmet nije predvidio radnu bilježnicu, dok će učenicima petih razreda biti osigurani geografski atlasi.

Za ovu je namjenu u Proračunu Grada Kaštela za 2026. godinu osigurano ukupno 360.000 eura.

Financiranjem radnih materijala Grad Kaštela nastavlja pomagati roditeljima i učenicima te smanjivati troškove koje donosi početak nove školske godine.