Kaštela vraćaju djecu u vrijeme bez mobitela: Stiže Festival "Priče uz ognjište"

Gradska knjižnica Kaštela odlučila je uz Festival pripovijedanja, priča i starih igara Priče uz ognjište koji će se održati u srijedu 15. 7. u Parku Gojača u Kaštel Sućurcu organizirati i brojne aktivnosti za djecu u svim knjižničnim odjelima. Kao poveznica na samu temu festivala, na radionicama će djeca slušati kaštelanske priče i legende, izrađivat će mačeve, štitove i krune, plest će vilinske vjenčiće, plesati tradicionalne kaštelanske plesove, igrati zaboravljene stare kaštelanske igre, i - sudjelovati u izradi kaštelanske utvrde iz slikovnice Legenda o sućuračkom topu. Točno vrijeme i mjesto, kao i nazivi radionica koje će se održati u odjelima GKK nalaze se na plakatu u privitku.

Festival Priče uz ognjište i ove godine okupit će djecu, roditelje, bake i djedove te sve ljubitelje priča, pripovijedanja, knjiga, starih igara i druženja u prirodi.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Ideja festivala nastala je iz želje da se djecu i obitelji barem na jedan dan vrati u vrijeme kada su se najzanimljivije priče pričale uz ognjište, pod krošnjama stabala i uz more, u dvorovima ispred kuća, u društvu obitelji i prijatelja, bez ekrana, mobitela i interneta.

Posebno mjesto na festivalu zauzima pripovijedanje kaštelanskih legendi, predaja i priča koje je od zaborava sačuvala Renata Dobrić, ravnateljica Gradske knjižnice Kaštela, koja je ujedno i idejna začetnica festivala Priče uz ognjište, i autorica knjiga „Vilinska stijena“, „Kako je Luka naučio čitati“, „Legenda o sućuračkom topu“, „Priče uz ognjište“ i „Kaštelanske legende, priče i predaje“.

Tijekom cijelog poslijepodneva 15. 7. u vremenu od 17.00 do 23.00 posjetitelji će moći sudjelovati u brojnim aktivnostima podijeljenima u četiri tematske cjeline – Vilinski kutak, Kreativni kutak, Srednjovjekovni kutak i Zaboravljene igre.

Djecu očekuje:

pletenje vilinskih pletenica

oslikavanje lica

izrada vila od papira, vilinskih vjenčića i knjižnih oznaka (straničnika)

izrada mačeva, štitova i kruna od kartona

crtanje likova iz priča i bajki

gađanje lukom i strijelom

mačevanje drvenim mačevima

srednjovjekovni vrtuljak

radionica glagoljice

trlja, zoga, na plovke i druge igre naših starih

izrada kaštelanske utvrde

Posebnu će pozornost privući velika natjecanja tijekom dana: skakanje u jutenim vrećama, potezanje konopa, potraga za vilinskom pričom (slikovnicom), obiteljske igre roditelja i djece, najbolji rad napisan na glagoljici i ostalo.

Večernji dio programa započinje okupljanjem uz ognjište u 21.00 nakon čega slijedi središnji događaj festivala – pripovijedanje kaštelanskih legendi, predaja, priča te kazivanje uspavanki, brojalica i drugih usmenih oblika uz koje se nekada živjelo uz ognjišta naših predaka.

Nakon pripovijedanja posjetitelji će uživati u glazbenom programu uz ognjište što će dodatno upotpuniti čarobnu atmosferu ljetne večeri pod krošnjama parka Gojača.

Na festivalu Priče uz ognjište sudjelovat će i Povijesna postrojba Kliški uskoci, a pokrovitelji festivala bit će, uz Grad Kaštela i Turističku zajednicu grada Kaštela Nird d.o.o. i Ribola te Obrt Slatkiš.

Ulaz na festival i sve aktivnosti je besplatan.

Tijekom festivala svi koji to žele moći će se besplatno upisati u Gradsku knjižnicu Kaštela.

Pozivamo sve obitelji da nam se pridruže u srijedu 15. 7. i provedu dan ispunjen pričama, smijehom, igrom i zajedništvom – baš onako kako su to nekada činili naši stari - uz ognjište, pod krošnjama stabala, bez mobitela i ekrana.

Više informacija na 021 226 001.