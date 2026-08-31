Kaštela ulažu 320 tisuća eura u poduzetnike i poljoprivrednike: Potpisani ugovori o potporama

U zgradi Gradske uprave Grada Kaštela danas su potpisani ugovori o dodjeli nepovratnih potpora poduzetnicima i poljoprivrednicima s područja Kaštela. Grad je za ovogodišnje programe osigurao ukupno 320 tisuća eura, od čega 200 tisuća eura za poduzetnike te 120 tisuća eura za poljoprivrednike.

Ugovore s nekolicinom korisnika potpisao je gradonačelnik Denis Ivanović, a potpisivanju je nazočila i pročelnica Upravnog odjela za gospodarski razvoj i fondove Europske unije Marija Vučica.

Kroz Program mjera poticanja razvoja poduzetništva dodijeljene su potpore za 89 poduzetnika, dok je kroz Program potpora poljoprivredi potporu ostvarilo 60 poljoprivrednika.

– Ukupno je riječ o 320 tisuća eura. Za poduzetnike smo osigurali 200 tisuća eura i potpisali 89 ugovora, dok je za naše poljoprivrednike osigurano 120 tisuća eura kroz 60 ugovora. Naši poduzetnici i poljoprivrednici svojim radom pune gradski proračun i ovo je jedan od načina da im se odužimo i pomognemo u daljnjem razvoju. Ovaj program provodimo već niz godina i njime im želimo pomoći da unaprijede svoje poslovanje i proizvodnju. S potporama ćemo svakako nastaviti i u budućnosti, a ovisno o proračunskim mogućnostima nastojat ćemo osiguravati i veća sredstva– kazao je gradonačelnik Ivanović.

Programom za poduzetnike Grad sufinancira različita ulaganja, od pokretanja novih tvrtki i obrta te digitalizacije poslovanja do nabave dugotrajne materijalne imovine, stručnog osposobljavanja i nastupa na međunarodnim sajmovima. Za provedbu programa osigurano je 200 tisuća eura, a pojedinačna potpora mogla je iznositi do 4.000 eura, odnosno do 60 posto prihvatljivih troškova.

Među korisnicima je i Antonia Marinović, koja je ove godine pokrenula I am Fitness, prostor namijenjen individualnim treninzima.

– Oprema za fitness vrlo je skupa i već smo dosta toga sami uložili, ali prostora za napredak uvijek ima. Kada tek pokrećete posao, teško je samostalno izdvojiti veće iznose za kvalitetnu opremu, tako da mi ova potpora Grada zaista puno znači – istaknula je Marinović.

Potporu je ostvario i Zoran Ivišić, koji se kroz Black Diamonds bavi uzgojem i školovanjem pasa. Kako je kazao, daljnje širenje poslovanja zahtijeva nova ulaganja, zbog čega mu financijska pomoć Grada predstavlja značajnu podršku u nastavku razvoja poslovanja.

Za poljoprivrednike je ove godine osigurano 120 tisuća eura, a potpore su namijenjene ulaganjima u plastenike, staklenike i protugradne mreže, nabavu i održavanje mehanizacije i opreme, sustave navodnjavanja te pripremu poljoprivrednog zemljišta. Pojedinačna potpora mogla je iznositi do 6.700 eura, uz intenzitet potpore do 80 posto prihvatljivih troškova.

Koliko takva ulaganja mogu značiti za podizanje kvalitete proizvodnje pokazuje primjer OPG-a obitelji Kuzmanić. Anita Kuzmanić, suvlasnica OPG-a, istaknula je kako njihova vinogradarska i vinarska tradicija traje već četiri generacije.

– Ovim sredstvima unaprijedit ćemo proizvodnju. Nabavljamo vinifikator i veće barrique bačve, čime podižemo proizvodnju na višu razinu i stvaramo uvjete za dobivanje vrhunskih vina. Uz kaštelanski crljenak njegujemo i druge sorte, poput trbljana, babice i pošipa. Posebno nam je važno sačuvati stare autohtone sorte i nastaviti promovirati ono što je izvorno kaštelansko – kazala je Kuzmanić.

Dodjelom potpora Grad Kaštela nastavlja pružati konkretnu financijsku podršku lokalnim poduzetnicima i poljoprivrednicima s ciljem novih ulaganja, razvoja poslovanja i unaprjeđenja proizvodnje.