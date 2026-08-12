Kaštela ulažu 11,25 milijuna eura u novu rivu: Evo kako će izgledati obala između Starog i Novog

Grad Kaštela službeno je pokrenuo postupak javne nabave za izbor izvođača radova na cjelovitom uređenju obalnog pojasa između Kaštel Starog i Kaštel Novog, odnosno od luke u Kaštel Starom do kule Cippico. Procijenjena vrijednost ovog projekta iznosi 9 milijuna eura bez PDV-a (odnosno oko 11,25 milijuna eura s PDV-om), a značajan dio sredstava planira se sufinancirati iz fondova Europske unije. Natječaj za izbor izvođača je otvoren do 11. rujna 2026. godine

Projektnu dokumentaciju i arhitektonsko rješenje uređenja obalnog pojasa Kaštel Stari – Kaštel Novi potpisuje projektantski ured ARP d.o.o. Split na čelu s projektantom Dinkom Peračićem, dipl. ing. arh. i suradnicima. Izvedbeni projekt izrađen je prema ranije izrađenom Glavnom projektu iste tvrtke, na temelju kojeg je ishođena Građevinska dozvola, dok je ulogu glavnog projektanta za cjelokupni obalni zahvat imao mr. sc. Željan Pernat, dipl. ing. građ. (Obala d.o.o.).

Predviđeni rok za izvođenje samih radova je 24 mjeseca, dok je ukupno trajanje ugovora do konačne primopredaje planirano na 28 mjeseci, piše Portal grada Kaštela.

Zaštita od plavljenja i rješavanje prometnog grla

Zahvat obuhvaća prostor od oko 13.315 četvornih metara na potezu dugom 350 metara. Glavni tehnički cilj projekta jest dugoročna zaštita stare gradske jezgre od preplavljivanja uzrokovanog jakim južnim i jugozapadnim vjetrovima.

U tu svrhu, nova obalna linija pomiče se do 20 metara dalje u more u odnosu na postojeću, a čitava šetnica podiže se na ujednačenu kotu od 1,3 metra iznad razine mora. Na dijelovima gdje su udari valova najjači izvedene su usječene stepenice koje spuštaju pješake prema moru, ali i učinkovito razbijaju snagu mora.

Osim zaštite od mora, projektom se rješava i dugogodišnji prometni problem. Na površini od oko 2.570 m² rekonstruirat će se kolno-pješačka prometnica čime se jasno razdvaja kolni promet od pješačke zone. Pješacima se jamči potpuna sigurnost, dok je za vozila hitnih službi, komunalnih vozila i dostave osiguran kontrolirani i nesmetan pristup.

Deset tematskih „otoka” i više od 4.000 novih biljnih sadnica

Pješačka zona obuhvaćat će oko 8.000 m² betonskih i opločenih površina visoke otpornosti na morske uvjete. Čitav potez koncipiran je kroz 10 uređenih „otoka” na kojima će se nalaziti ugostiteljske terase, dječja igrališta, odmorišta s klupama i javne česme. Poprečne kalete povijesne jezgre prirodno se nastavljaju između ovih otoka stvarajući izravan kontakt grada i mora.

Posebna pažnja posvećena je zelenilu, koje će se prostirati na oko 1.730 m². Cilj je stvoriti pravu mediteransku oazu i osigurati ugodan boravak u hladu.