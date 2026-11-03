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Kaštela u znaku Crljenka: Stiže šesto izdanje Zinfesta uz bogat program i vinske radionice

[FOTOGALERIJA] Kaštela će idućeg tjedna postati vinska pozornica
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Kaštela će idućeg tjedna postati vinska pozornica, a na ovogodišnji Zinfest, koji se tradicionalno održava u Marini Kaštela, stižu kaštelanski vinari ali i vinari i izlagači iz cijele Hrvatske. Šestu godinu Zinfest se tradicionalno održava tijekom dva dana, a program se odvija na nekoliko pozornica. Na jednoj se predstavljaju vina i vinari, dok je druga posvećena učenicima i profesorima ugostiteljskih škola. Posjetitelje očekuje i bogata gastronomska ponuda s potpisom, a tijekom cijelog festivala moći će se kušati različita vina. Na današnjoj konferenciji za medije, na kojoj je sudjelovao Srećko Radnić u ime klastera Zora, direktorica TZ Splitsko-dalmatinske županije Ivana Vladović, Nada Maršić direktorica TZ Kaštela, Antonia Kljaić pročelnica Uparavnog odjela, Josip Matas u ime županije splitsko-dalmatinske, vinar Ivan Perišin i Ana Damjanov u ime pučkih kuhara i Anine kužine predstavljen je program ovogodišnjeg Zinfesta koji će trajati od 11. – 12. studenog. Što nas to očekuje na ovogodišnjem Zinfestu, pojasnio nam je Srećko Radnić.

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Dva dana, prepuna okusa i mirisa

''Očekuju nas dva dana, prepuna okusa i mirisa te kušanja vrhunskih vina. U sklopu programa organiziramo i masterclass radionice. Jedna će biti svojevrsni uvod u priču o Zinexu, dok će druga biti posvećena američkim, odnosno kalifornijskim Zinfandelima. Naime, priča koja započinje na Zinfestu nastavlja se na Zinexu, u Splitu, u Akademiji. Željeli smo dodatno povezati Split i Kaštela kroz zajedničku priču o Zinfandelu.

Zinex je zapravo prvo kušanje europskih Zinfandela. Naša je ideja okupiti vrhunske europske proizvođače i njihova vina te ih povezati u zajedničkoj priči čiji je cilj daljnja promocija ove sorte. Hrvatska je domovina Zinfandela, a nije mala stvar ni činjenica da je upravo Europa njegova povijesna domovina. Vratiti tu priču Amerikancima i ponovno istaknuti njezino europsko podrijetlo zaista je velika stvar.

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Na Zinexu ćemo kušati makedonsku kratošiju, talijanski Primitivo te vina iz različitih hrvatskih vinogorja. Među njima su vina iz Savudrije, vinarije Monte Rosso, istarska vina, kao i ona iz Slavonije i Kaštela. Danas u Kaštelima imamo petnaestak proizvođača, a od Pelješca pa sve do najjužnijih hrvatskih vinogradarskih područja djeluje četrdesetak proizvođača koji njeguju ovu sortu'', pojasnio je Radnić.

Istaknuo je kako uz kušanje vina, na Zinexu pokreću i novu programsku priču – Zinex susrete. ''Ovogodišnja tema je „Vino i žene“. Želimo otvoriti razgovor o ulozi žena u vinskom svijetu: od rada u vinogradima i sudjelovanja u proizvodnji vina do marketinga, gastronomije i preporuke vina. Okupit ćemo različite sudionice koje će podijeliti svoja iskustva i ispričati kako žene oblikuju vinsku priču. Razgovor će voditi naša novinarka Nataša Bakotić'', pojasnio je Radnić.

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Kako vino i turizam idu pod ruku složile su se i dvije direktorice Turističkih zajednica te nadodale kako ih ovakvi festivali postavljaju na vinsku kartu svijeta.

''Priča o Crljenku je dugo trajala i napokon je zauzela mjesto koje mu pripada. Na svim našim prezentacijama u zemlji i inozemstvu Zinfandel je jedan od naših najvažnijih priča, a pričati o Dalmaciji, a ne pričati o vinu i marendi jednostavno je nemoguće. Tako ovim festivalom promoviramo i jedno i drugo'', kazala je Vladović.

''Mi smo jako ponosno što Zinfest ima tradiciju u Kaštelima i što iz godine u godinu promovira Kaštela, kao domovinu Zinfandela. Drago mi je što će na festivalu biti i vinari iz cijele Hrvatske koji proizvode Crljenak, a nama kao turističkoj zajednici je i bio cilj da brendiramo Crljenak kaštelanski '', zaključila je Maršić.

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Ovakve festivale uvijek podupire Splitsko-dalmatinska županije kao i Grad Kaštela te su ovom prilikom istaknuli i važnost potpora koje nude za mlade vinare.

''Županija podupire klaster Zora i Zinfest jer promoviraju naša Kaštela i naš Crljenak u svijetu poznatiji kao Zinfandel. S otkrićem Zinfandela Kaštela su stavljena na vinsku kartu svijeta, iako su uvijek bila grad koji je imao vrhunska vina. Županije nizom mjera potiče obiteljska gospodarstva, tako i mlade vinare kako bi nastavili tradiciju i proizvodnju Crljenka'', pojasnio je Matas.

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Pročelnica Kljaić istaknula je kako Grad podupire ovu manifestaciju jer promovira tradiciju, baštinu i enološku ponudu Kaštela. Nadodala je kako će Grad Kaštela i dalje podržavati manifestacije u kojima se promovira simbol Kaštela, a to je Crljenak kaštelanski.

Pučki kuhari i ove godine će prezentirati nekoliko jela koja će sljubiti s vinima ali i posjetiteljima ponuditi jela spravljena s vinom. Ana Damjanov izrazila je zadovoljstvo što je i ove godine na Zinfestu te istaknula kako će na festivalu pučki kuhari pokazati svoju kreativnost te ponuditi pravi gastronomski doživljaj.

Vinarija Perišin tradicionalno izlaže na Zinfestu, a u ime udruge Kaštelanski Crljenak Ivan Perišin pozvao je sve zaljubljenike da posjete festival te na taj način podrže i rad kaštelanskih vinara.

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