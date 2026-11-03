Kaštela u znaku Crljenka: Stiže šesto izdanje Zinfesta uz bogat program i vinske radionice

Kaštela će idućeg tjedna postati vinska pozornica, a na ovogodišnji Zinfest, koji se tradicionalno održava u Marini Kaštela, stižu kaštelanski vinari ali i vinari i izlagači iz cijele Hrvatske. Šestu godinu Zinfest se tradicionalno održava tijekom dva dana, a program se odvija na nekoliko pozornica. Na jednoj se predstavljaju vina i vinari, dok je druga posvećena učenicima i profesorima ugostiteljskih škola. Posjetitelje očekuje i bogata gastronomska ponuda s potpisom, a tijekom cijelog festivala moći će se kušati različita vina. Na današnjoj konferenciji za medije, na kojoj je sudjelovao Srećko Radnić u ime klastera Zora, direktorica TZ Splitsko-dalmatinske županije Ivana Vladović, Nada Maršić direktorica TZ Kaštela, Antonia Kljaić pročelnica Uparavnog odjela, Josip Matas u ime županije splitsko-dalmatinske, vinar Ivan Perišin i Ana Damjanov u ime pučkih kuhara i Anine kužine predstavljen je program ovogodišnjeg Zinfesta koji će trajati od 11. – 12. studenog. Što nas to očekuje na ovogodišnjem Zinfestu, pojasnio nam je Srećko Radnić.

Dva dana, prepuna okusa i mirisa

''Očekuju nas dva dana, prepuna okusa i mirisa te kušanja vrhunskih vina. U sklopu programa organiziramo i masterclass radionice. Jedna će biti svojevrsni uvod u priču o Zinexu, dok će druga biti posvećena američkim, odnosno kalifornijskim Zinfandelima. Naime, priča koja započinje na Zinfestu nastavlja se na Zinexu, u Splitu, u Akademiji. Željeli smo dodatno povezati Split i Kaštela kroz zajedničku priču o Zinfandelu.

Zinex je zapravo prvo kušanje europskih Zinfandela. Naša je ideja okupiti vrhunske europske proizvođače i njihova vina te ih povezati u zajedničkoj priči čiji je cilj daljnja promocija ove sorte. Hrvatska je domovina Zinfandela, a nije mala stvar ni činjenica da je upravo Europa njegova povijesna domovina. Vratiti tu priču Amerikancima i ponovno istaknuti njezino europsko podrijetlo zaista je velika stvar.

Na Zinexu ćemo kušati makedonsku kratošiju, talijanski Primitivo te vina iz različitih hrvatskih vinogorja. Među njima su vina iz Savudrije, vinarije Monte Rosso, istarska vina, kao i ona iz Slavonije i Kaštela. Danas u Kaštelima imamo petnaestak proizvođača, a od Pelješca pa sve do najjužnijih hrvatskih vinogradarskih područja djeluje četrdesetak proizvođača koji njeguju ovu sortu'', pojasnio je Radnić.

Istaknuo je kako uz kušanje vina, na Zinexu pokreću i novu programsku priču – Zinex susrete. ''Ovogodišnja tema je „Vino i žene“. Želimo otvoriti razgovor o ulozi žena u vinskom svijetu: od rada u vinogradima i sudjelovanja u proizvodnji vina do marketinga, gastronomije i preporuke vina. Okupit ćemo različite sudionice koje će podijeliti svoja iskustva i ispričati kako žene oblikuju vinsku priču. Razgovor će voditi naša novinarka Nataša Bakotić'', pojasnio je Radnić.

Kako vino i turizam idu pod ruku složile su se i dvije direktorice Turističkih zajednica te nadodale kako ih ovakvi festivali postavljaju na vinsku kartu svijeta.

''Priča o Crljenku je dugo trajala i napokon je zauzela mjesto koje mu pripada. Na svim našim prezentacijama u zemlji i inozemstvu Zinfandel je jedan od naših najvažnijih priča, a pričati o Dalmaciji, a ne pričati o vinu i marendi jednostavno je nemoguće. Tako ovim festivalom promoviramo i jedno i drugo'', kazala je Vladović.

''Mi smo jako ponosno što Zinfest ima tradiciju u Kaštelima i što iz godine u godinu promovira Kaštela, kao domovinu Zinfandela. Drago mi je što će na festivalu biti i vinari iz cijele Hrvatske koji proizvode Crljenak, a nama kao turističkoj zajednici je i bio cilj da brendiramo Crljenak kaštelanski '', zaključila je Maršić.

Ovakve festivale uvijek podupire Splitsko-dalmatinska županije kao i Grad Kaštela te su ovom prilikom istaknuli i važnost potpora koje nude za mlade vinare.

''Županija podupire klaster Zora i Zinfest jer promoviraju naša Kaštela i naš Crljenak u svijetu poznatiji kao Zinfandel. S otkrićem Zinfandela Kaštela su stavljena na vinsku kartu svijeta, iako su uvijek bila grad koji je imao vrhunska vina. Županije nizom mjera potiče obiteljska gospodarstva, tako i mlade vinare kako bi nastavili tradiciju i proizvodnju Crljenka'', pojasnio je Matas.

Pročelnica Kljaić istaknula je kako Grad podupire ovu manifestaciju jer promovira tradiciju, baštinu i enološku ponudu Kaštela. Nadodala je kako će Grad Kaštela i dalje podržavati manifestacije u kojima se promovira simbol Kaštela, a to je Crljenak kaštelanski.

Pučki kuhari i ove godine će prezentirati nekoliko jela koja će sljubiti s vinima ali i posjetiteljima ponuditi jela spravljena s vinom. Ana Damjanov izrazila je zadovoljstvo što je i ove godine na Zinfestu te istaknula kako će na festivalu pučki kuhari pokazati svoju kreativnost te ponuditi pravi gastronomski doživljaj.

Vinarija Perišin tradicionalno izlaže na Zinfestu, a u ime udruge Kaštelanski Crljenak Ivan Perišin pozvao je sve zaljubljenike da posjete festival te na taj način podrže i rad kaštelanskih vinara.