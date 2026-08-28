Kaštela se vraćaju u "stara vrimena": Večer puna smija, batudi i priča koje se ne zaboravljaju

Kaštel Sućurac početkom rujna ponovno će oživjeti duh nekadašnjih Kaštela. U srijedu, 2. rujna 2026. godine, s početkom u 20 sati, u Gospojskoj štradi održat će se tradicionalna Večer kaštelanski' glendi i batudi, program ispunjen humorom, nostalgijom, čakavštinom i pričama iz života starih Kaštelana.

Ovogodišnja večer otvorit će se šaljivim igrokazom na čakavštini pod nazivom "Teško je u Kaštilima ostarit a ne poludit", za koji tekst potpisuje Renata Dobrić. Igrokaz će izvesti djeca iz Dramske skupine GKK-a.

Istinite priče iz života starih Kaštelana

U drugom dijelu programa publiku očekuju kaštelanske glende i batude iz "najstariji' vrimen'". Riječ je o kraćim i dužim šaljivim, ali istinitim anegdotama iz života nekadašnjih stanovnika Kaštela, a kazivat će ih Ivica Žegarac Žuti i Renata Dobrić. Posebni gosti večeri bit će Marijan Grbavac iz Dramske udruge Proložac te Josip Škiljo i Tomislav Primorac iz SplickeScene, koji će svojim nastupima dodatno začiniti program.

Pjesmom povratak u neka druga vremena

Za glazbeni dio večeri zaduženi su Nedo Kovačev, Miroslav Miše, Marija Šantić Miše i Radenko Lovre Jokić – Rovinježovi. Izvedbama starih glazbenih uspješnica publiku će pjesmom vratiti u "stara vrimena" i upotpuniti večer posvećenu nekadašnjem kaštelanskom životu.

Scenaristica, redateljica i voditeljica cijelog programa je Renata Dobrić. Organizatori pozivaju posjetitelje da se prisjete vremena u kojima se u Kaštelima živjelo uz trud i znoj, radost i tugu, smijeh i suze, ali i neizostavne glende i batude. Bit će to prilika i da publika dozna čemu su se, ali i kome, Kaštelani nekada najviše smijali.