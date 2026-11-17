Grad Kaštela i ove je godine paljenjem svijeća u Vukovarskoj ulici u Kaštel Starom obilježio Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata te Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Okupljanjem i paljenjem svijeća odana je počast svim žrtvama koje su izgubile živote braneći Vukovar i Škabrnju, ali i iskazana podrška njihovim obiteljima, čije su sudbine zauvijek obilježene ratnim stradanjima.

Oko 17 sati u Vukovarskoj ulici okupili su se predstavnici Grada Kaštela, gradonačelnik Denis Ivanović, gradski vijećnici, predstavnici brojnih udruga i sportskih društava te građani koji su svojim dolaskom željeli sudjelovati u obilježavanju ovog značajnog dana.

''Kao i svake godine okupimo se u Vukovarskoj ulici kako bi odali počast svim poginulim hrvatskim braniteljima, svima koji su stradali u Vukovaru i Škabrnji. Žrtvu Vukovara ne smijemo zaboraviti znajući koliko je života izgubljeno u Vukovaru, koliko je nevine djece nastradalo. Na ovaj način izražavamo zahvalu svim braniteljima koji su nam osigurali slobodnu državu koju danas imamo. Zapalit ćemo svijeće i u Kaštel Sućurcu, a tamo će se održati i sveta misa za sve poginule branitelje'', kazao je Ivanović.

Paljenjem svijeća duž Vukovarske ulice Kaštelani su se prisjetili svih onih koji su dali svoje živote za slobodu Hrvatske, kao i stradanja Vukovara i Škabrnje, mjesta koja zauzimaju posebno mjesto u kolektivnom sjećanju hrvatskog naroda. Okupljanje je još jednom bilo prilika da se zajednički iskaže poštovanje prema žrtvama Domovinskog rata te sačuva uspomena na njihovu hrabrost, žrtvu i doprinos slobodi koju danas živimo.