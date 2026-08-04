Kaštela se poklonila svojim braniteljima: Položeni vijenci i zapaljene svijeće uoči Oluje

Povodom nadolazećeg Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja, položeni su vijenci i zapaljene svijeće pred spomenikom dr. Franje Tuđmana u Kaštel Lukšiću, a potom i pred spomen-obilježjem Centralnog križa na Malačkoj. Nakon toga služena je sveta misa u župnoj crkvi u Kaštel Starom.

Uz obitelji poginulih branitelja i predstavnike udruga proizašlih iz Domovinskoga rata, vijence su položili i svijeće zapalili predstavnici Grada na čelu s gradonačelnikom Denisom Ivanovićem, predsjednikom Gradskog vijeća Mariom Škopljancem, izaslanici Hrvatskoga sabora predvođeni Josipom Đakićem, predstavnici Ministarstva hrvatskih branitelja te članovi političkih stranaka s područja Kaštela.

-Naše izražavanje pijeteta prema našim sugrađanima tradicionalno počinje svake godine uoči Dana domovinske zahvalnosti i Dana branitelja, manifestacijom "Da se ne zaboravi". Tako smo proteklog vikenda imali feštu u suradnji s našim prijateljima Slavoncima, sinoć smo imali prikazivanje dokumentarno-igranog filma "Glavu dole-ruke s leđa" autora Stipe Majića Pipe. Bio je to susret ispunjen emocijama, sjećanjem i dubokim poštovanjem prema hrvatskim braniteljima i civilima koji su u Domovinskom ratu prošli kroz logore i teška stradavanja. Danas polaganjem cvijeća i paljenjem svijeća odajemo počast svim kaštelanskim braniteljima, a našim sugrađanima čestitan Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, kazao je gradonačelnik Kaštela, Denis Ivanović.

Oni koji su prošli kroz patnju i koji su dali život za slobodu zaslužuju da ih se nikad ne zaboravi, s čim se slaže i Josip Đakić.

-Danas smo tradicionalno tu, u ime Hrvatskog sabora kako bismo odali počast poginulim braniteljima te se sjetili tih ponosnih dana kad smo stvorili domovinu. Tu sam i kao predstavnik HVIDR-e ali i kao predstavnik veterana Domovinskog rata gdje se u ovim danima s ponosom i pijetetom sječamo svih operacija a posebno Oluje, zaključio je Đakić.