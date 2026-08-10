Kaštela pronašla rješenje za odvoz otpada, ali prijevoz će stajati pola milijuna eura! Ivanović: "Neće doći do poskupljenja odvoza smeća"

Od prošlog tjedna devet gradova i općina sa šireg splitskog područja više ne mogu svoj otpad odvoziti na splitski Karepovac. Gradonačelnik Splita, Tomislav Šuta uputio je apel ostalim gradovima i općinama da potraže alternativno rješenje, kako se otpad ne bi gomilao u jeku turističke sezone.

Grad Kaštela pronašao je alternativno rješenje, te će svoj otpad odvoziti u susjednu Šibensko-kninsku županiju te u Karlovačku županiju. O situaciji s odvozom otpada razgovarali smo s gradonačelnikom Kaštela Denisom Ivanovićem.

''Mi smo, više-manje, svoj problem riješili. Kolega Šuta je taj problem već odavno najavljivao te smo slijedom toga krenuli pronaći alternativno odlagalište. Razumijem potez gradonačelnika Šute jer su najveći grad u županiji i imaju najviše otpada. Bio je pritisak na nama ostalima, da napustimo Karepovac kako bi za Split ostalo mjesta do zatvaranja. Mi već svoj otpad prevozimo na druge lokacije'', pojasnio je Ivanović.

Istaknuo je kako su pregovori oko otpada i pronalaska alternativnog rješenja trajali nekoliko mjeseci, pa se tako mali dio otpada vozi u susjednu županiju a veći u Karlovačku županiju, što poteže i veće troškove.

Ivanović: ''Neće doći do poskupljenja odvoza smeća''

''Radili smo izračune koji pokazuju kako imamo oko pola milijuna eura više troškova, isključivo radi prijevoza ali moram naglasiti kako neće dolaziti do poskupljenja odvoza otpada prema građanima. Imali smo jedno poskupljenje prije pola godine te mislim kako ne bi bilo korektno da opet podižemo cijene'', rekao je Ivanović.

Nadodao je kako će se cifra od pola milijuna eura nadoknaditi kroz gradski Proračun, te da će se sigurno morati otkazati neki manji projekt koji je bio u najavi. Ivanović je naglasio kako je ovo privremeno rješenje te najavio prijevoz otpada u Zadarsku županiju početkom jeseni.

''Tad ćemo imati nešto manje troškove jer nam je Zadarska županija bliža ali dugoročno svi očekujemo Lećevicu te čekamo izmjene Prostornog plana kako bi krenuli u izgradnju kompostane. S njom ćemo puno toga riješiti, puno manje ćemo imati otpada te ćemo prihvatiti i susjedne gradove'', kazao je Ivanović.

Izgradnja kompostane u Kaštelima za dvije godine

Kompostana bi se trebala graditi za dvije do tri godine na području nekadašnjih Kaštelanskih staklenika, čije je zemljište Grad Kaštela otkupio i tamo se trenutačno nalazi tvrtka ''Zeleno i modro''.

''Gledali smo da pronađemo zemljište koje je izdvojeno iz naselja kako se građani ne bi bunili na neugodne mirise iz kompostane. Nadam se da ćemo za dvije godine dobiti kompostanu kako smo i zamislili te si tako smanjiti troškove'', zaključio je Ivanović.