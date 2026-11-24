Grad sporta i grad ljubavi i ove godine organizira adventska događanja koja su, sudeći prema imenima izvođača, među najatraktivnijima dosad. Grad Kaštela i Turistička zajednica grada Kaštela, uz podršku lokalnih udruga i ustanova, tijekom prosinca organiziraju manifestaciju „Božićni grad 2026.”.

Na lokaciji Novog parka u Kaštel Lukšiću posjetitelji će moći uživati u bogatoj gastronomskoj ponudi adventskih kućica te raznovrsnom zabavnom programu za sve generacije. Program je podijeljen na Božićni grad i Fritulicu.

Na današnjoj konferenciji za medije predstavljen je ovogodišnji adventski program, a sudjelovali su gradonačelnik Kaštela Denis Ivanović, direktorica Turističke zajednice grada Kaštela Nada Maršić, pročelnica Upravnog odjela Antonia Kljaić, ravnateljica Kulturnog centra Kaštela Marijana Vulas i pjevač Siniša Vuco.

„Ovogodišnji program počinje koncertom Stele Rade, a potrudili smo se složiti bogat adventski program kako bi svatko pronašao nešto za sebe. Ove godine imamo čast na sam doček Nove godine ugostiti Sinišu Vucu, našeg Kaštelanina s kojim imamo poseban odnos. Zahvaljujem mu što se odazvao našem pozivu i vjerujem da ćemo se svi zajedno dobro zabaviti na njegovu koncertu jer je evidentno da su njegovi nastupi među najposjećenijima. Pozivam sve građane da nas posjete tijekom adventa i uživaju u ponudi koju smo pripremili”, kazao je Denis Ivanović.

Na glavno pitanje konferencije za medije odgovorio je uz osmijeh. Pitanje je glasilo: Koliko je novca izdvojeno za adventska događanja?

„Glavno je pitanje da naš advent košta koliko i otkazani koncert u Splitu. Šalu na stranu, za advent smo izdvojili 150 tisuća eura, a taj iznos pokriva sva događanja, izvođače i produkciju”, zaključio je Ivanović.

Advent otvara Stella Rade 3. prosinca, a nakon nje slijede koncerti Magazina (11. prosinca), grupe Cambi (12. prosinca), Marka Kutlića (13. prosinca), Macao Banda (18. prosinca), Željka Bebeka (19. prosinca), Antoniette Čerkez (20. prosinca), Grupe Viva (23. prosinca), Mejaša (26. prosinca) i Josipa Ivančića (27. prosinca). U novogodišnjoj noći, 31. prosinca, za dobru atmosferu pobrinut će se Siniša Vuco, dok je zatvaranje Adventa predviđeno za 2. siječnja, uz nastup klape Intrade.

Fritulica – prosinac u znaku najmlađih

U sklopu programa „Fritulica” djeca će moći uživati u raznim predstavama i kreativnim radionicama. Poseban doživljaj za najmlađe bit će dolazak svetog Nikole i svete Lucije, kao i dječji doček Nove godine uz veselu družinu Čarobnih animatora.

„S velikim zadovoljstvom mogu najaviti da ove godine imamo zaseban dječji program u Kulturnom centru Kaštela, točnije u dvorani u Kaštel Lukšiću, pod nazivom „Fritulica”. Tijekom cijelog prosinca program će biti prilagođen djeci i obuhvaćat će različite kazališne predstave, pripovijedanje bajki, filmske projekcije i brojne druge sadržaje koji bi mogli zainteresirati naše najmlađe. Program organiziramo u suradnji s lokalnim udrugama, tako da djeca koja nam dolaze neće biti samo gledatelji, već će u jednom dijelu programa biti i sudionici i kreatori sadržaja. Pripremili smo i kolažni program u kojem će udruge koje rade s djecom predstaviti svoje umjetničke točke. Udruge koje su se odazvale našem pozivu pobrinut će se i za dodatno obogaćivanje blagdanskog ugođaja u našem centru, nudeći svoje proizvode, slatke napitke i kolače kako bi atmosfera bila što toplija i svečanija”, pojasnila je ravnateljica Vulas.

Paljenje adventskih svijeća i tradicionalna podjela bakalara

Turistička zajednica grada Kaštela i ove godine tradicionalno organizira paljenje adventskih svijeća u đardinu u Kaštel Novom, svake subote u 18 sati.

„Tradicionalno organiziramo paljenje adventskih svijeća, a prvu ćemo upaliti ove subote u 18 sati. Adventski vijenac, kao i dosad, izrađuju učenici i nastavnici Srednje škole Braća Radić. U programu sudjeluju naši kaštelanski svećenici, razne udruge, crkveni zborovi te kaštelanske klape. Pozivamo sve Kaštelane i naše goste da nam se pridruže na obredu paljenja adventskih svijeća”, poručila je Maršić.

Tradicionalna podjela bakalara, u organizaciji PŠK-a Srdela i uz podršku Gradske uprave Kaštela, održat će se 19. prosinca na portu u Kaštel Starom. Ova omiljena tradicija mještanima donosi duh zajedništva i blagdansku toplinu.

Siniša Vuco uvodi Kaštelane u 2027. godinu

Siniša Vuco svojim će koncertom uvesti Kaštelane u novu godinu, a sudeći prema prošlogodišnjem nastupu, koji je bio jedan od najposjećenijih, očekuje nas koncert ispunjen starim dobrim rockom i ludom atmosferom koja na Vucinim nastupima nikada ne izostaje.

„Ove sam godine odlučio da neću nastupati tijekom zime i ovim putem zahvaljujem svom Splitu, Solinu i Kaštelima, gdje sam tijekom adventa nastupao nekoliko puta. Ove godine imam božićni koncert u Dubrovniku i doček Nove godine u Kaštelima jer je tako željela moja publika. Vjerujem da će lukšićki park biti prepun mojih Kaštelana, da ćemo se dobro zabaviti i sretni ući u 2027. godinu”, kazao je Vuco.

Osvrnuo se i na honorare svojih kolega, uputivši poruku svim izvođačima koji će nastupati na adventskim događanjima.

„Nije vrijeme za velike cifre. Dajte popust gradovima u kojima živite, izađite u susret svojim sugrađanima i ponudite im koncert za pamćenje”, zaključio je Vuco.