Kaštela pripremaju dane pune zabave: Predstave, filmovi, koncerti i stand-up, a ulaz na brojna događanja je besplatan

Kulturni centar Kaštela i ove godine organizira Dane otvorenih vrata, koji od 17. listopada do 3. prosinca donose raznovrstan program kulturnih događanja namijenjen svim generacijama.

Posjetitelje očekuju kazališne predstave za djecu i odrasle, filmske projekcije u sklopu Kina Mediteran, stand-up nastupi, koncerti i drugi kulturni sadržaji. U programu su i Dalmatia Film Festival te obilježavanje 20. obljetnice Kaštelanskog kazališta.

Dio događanja bit će besplatan za posjetitelje, dok je za pojedine programe predviđena kupnja ulaznica.

Dani otvorenih vrata prilika su za uživanje u raznovrsnim kulturnim sadržajima, upoznavanje rada lokalnih kulturnih ustanova i udruga te druženje uz kazalište, film i glazbu.

Detaljan raspored događanja, termine održavanja i informacije o ulaznicama donosimo u priloženom programu.