Kaštela predlažu povećanje poreza na nekretnine za čak 733 posto: Za 100 kvadrata umjesto 60 čak 500 eura. Evo tko ga neće morati plaćati

Vlasnike određenih nekretnina u Kaštelima od početka sljedeće godine mogao bi dočekati višestruko veći godišnji porez. Grad Kaštela objavio je prijedlog nove Odluke o gradskim porezima, prema kojem bi se dosadašnji iznos od 0,60 eura po četvornom metru povećao na čak 5 eura po četvornom metru korisne površine. Riječ je o povećanju od 733,3 posto, odnosno novi bi porez bio čak 8,33 puta veći od dosadašnjeg. Prijedlog je objavljen 9. studenoga, a ako ga Gradsko vijeće prihvati, nova bi se odluka primjenjivala od 1. siječnja 2027. godine.

Prema obrazloženju gradske uprave, cilj ove mjere nije samo povećanje proračunskih prihoda, nego i poticanje vlasnika da nekretnine koje ne koriste za stanovanje ponude na tržištu dugoročnog najma ili ih prodaju. Grad smatra da bi veće porezno opterećenje moglo povećati iskorištenost postojećeg stambenog fonda i pridonijeti dostupnosti stanova, no stvarni učinci takve mjere tek bi se trebali pokazati. Istodobno, značajan rast poreza otvara pitanja o financijskim posljedicama za vlasnike i o tome hoće li nova odluka zaista utjecati na stanje tržišta nekretnina.

Za stan od 100 kvadrata porez raste sa 60 na 500 eura!

Razlika između dosadašnjeg i predloženog oporezivanja najbolje se vidi na konkretnim primjerima. Za nekretninu površine 50 četvornih metara dosadašnji godišnji porez iznosi 30 eura, a prema novom prijedlogu iznosio bi 250 eura. Kod stana od 80 kvadrata godišnja obveza porasla bi s 48 na 400 eura, dok bi vlasnik oporezive nekretnine od 100 četvornih metara umjesto dosadašnjih 60 plaćao čak 500 eura godišnje, što je dodatnih 440 eura. Za nekretninu površine 150 kvadrata porez bi porastao s 90 na 750 eura.

Ipak, važno je naglasiti da se navedeni iznosi odnose isključivo na nekretnine koje podliježu ovom porezu. Neće svaki vlasnik stana ili kuće automatski morati plaćati povećani iznos, jer zakon predviđa niz oslobođenja povezanih s načinom korištenja nekretnine. Upravo je zato važno razlikovati nekretnine u kojima građani stalno žive od onih koje se koriste povremeno, turistički iznajmljuju ili stoje prazne.

Tko neće morati plaćati ovaj porez?

Prema Zakonu o lokalnim porezima, od oporezivanja su izuzete nekretnine koje služe za stalno stanovanje. To znači da građani koji žive u vlastitom stanu ili kući, uz ispunjavanje zakonskih uvjeta, ne plaćaju ovaj porez. Porez se ne plaća ni na nekretnine koje su iznajmljene za stalno stanovanje, pri čemu zakon propisuje da takav najam mora trajati najmanje deset mjeseci tijekom poreznog razdoblja. Postoje i druge zakonske iznimke, među kojima su određene nekretnine javne namjene te nekretnine koje zbog svojeg stanja objektivno nisu podobne za stanovanje.

S druge strane, sama činjenica da vlasnik nekretninu povremeno koristi ili je prijavio kao mjesto prebivališta nije dovoljna da automatski ostvari oslobođenje. Stvarno korištenje nekretnine može biti predmet porezne provjere, pri čemu se utvrđuje ispunjavaju li se uvjeti propisani zakonom. Osobito je važno razlikovati dugoročni najam od turističkog iznajmljivanja, jer plaćanje paušalnog poreza za turistički smještaj samo po sebi ne oslobađa vlasnika obveze plaćanja poreza na nekretnine.

Grad želi potaknuti prodaju i dugoročni najam stanova

U obrazloženju prijedloga Grad Kaštela navodi nekoliko razloga za ovako veliko povećanje. Ističe se da je dosadašnjih 0,60 eura bio najmanji zakonom dopušteni iznos, unatoč dugogodišnjem rastu tržišnih cijena nekretnina. Gradska uprava smatra da bi povećanje poreza moglo pridonijeti boljoj iskorištenosti postojećeg stambenog fonda i povećanju dostupnosti stanova za dugoročni najam. Drugim riječima, namjera je vlasnicima praznih nekretnina povećati trošak njihova držanja izvan funkcije stanovanja te ih tako potaknuti na iznajmljivanje ili prodaju.

Grad usto navodi povećane troškove kapitalnih ulaganja i potrebu osiguravanja stabilnih prihoda za financiranje komunalne infrastrukture. Međutim, ostaje otvoreno pitanje hoće li povećanje poreza zaista dovesti do većeg broja stanova na tržištu i nižih cijena najamnina ili bi se dio dodatnih troškova mogao na druge načine odraziti na tržište. Takvi učinci ne ovise samo o poreznoj stopi, nego i o potražnji za stanovima, turističkom tržištu te spremnosti vlasnika da promijene način korištenja svojih nekretnina.

Kako stoje Split, Trogir i Makarska?

Prema važećem zakonskom okviru, gradovi i općine mogu odrediti godišnji porez na nekretnine u rasponu od 0,60 do osam eura po četvornom metru. U obrazloženju nove odluke Grad Kaštela poziva se na praksu drugih sredina, među kojima navodi Split, Trogir, Šibenik, Rijeku i Supetar, s iznosima koji dosežu pet eura po kvadratu. Navode se i Makarska te Općina Okrug, gdje su prema gradskom obrazloženju propisani i viši iznosi, ovisno o području.

Predloženih pet eura Kaštela bi tako svrstalo među gradove s osjetno višim poreznim opterećenjem nego dosad. Iako bi taj iznos bio manji od zakonskog maksimuma od osam eura, za sadašnje kaštelanske porezne obveznike predstavljao bi vrlo veliko povećanje. Usporedba sa susjednim gradovima pritom je posebno zanimljiva jer pokazuje koliko se porezna politika može razlikovati čak i između lokalnih sredina koje pripadaju istom geografskom i gospodarskom području.

Koliko bi Grad zaradio? Taj podatak još nedostaje

Jedno od najvažnijih pitanja odnosi se na očekivane financijske učinke nove odluke. U javno objavljenom obrazloženju ne navodi se konkretna procjena koliko bi nekretnina bilo obuhvaćeno povećanim porezom niti koliki bi prihod donijela nova porezna stopa. To je posebno zanimljivo jer prihod od poreza na nekretnine prema zakonu nije u cijelosti prihod grada. Lokalnoj samoupravi pripada 80 posto, a županiji 20 posto naplaćenog poreza.

Građani bi zato trebali dobiti jasnu informaciju koliko Grad očekuje prikupiti dodatnog novca i na koje ga projekte namjerava usmjeriti. Jednako je važno utvrditi koliko nekretnina na području Kaštela uopće podliježe ovoj vrsti oporezivanja te koliki bi mogao biti stvarni učinak mjere na tržište dugoročnog najma. Bez takvih podataka teško je procijeniti hoće li predloženo povećanje prije svega donijeti veće proračunske prihode ili i ostvariti željene promjene u stambenoj politici.

Građani mogu poslati primjedbe do 8. prosinca

Grad Kaštela otvorio je javno savjetovanje koje traje do 8. prosinca 2026. godine. Zainteresirani građani svoja mišljenja i prijedloge mogu dostaviti putem službenog obrasca, elektroničkom poštom na adresu matija.djikic@kastela.hr ili pisanim putem gradskoj upravi. Nakon završetka savjetovanja pristigle primjedbe trebale bi biti razmotrene, a konačnu odluku donosit će Gradsko vijeće.

Do tada je riječ o prijedlogu, ali objavljeni dokument jasno pokazuje smjer kojim gradska uprava namjerava krenuti – znatno povećati oporezivanje nekretnina koje nisu u funkciji stalnog stanovanja. Hoće li takva politika donijeti željene rezultate ili izazvati nezadovoljstvo dijela vlasnika, tek će se vidjeti. Sigurno je da se radi o jednoj od najvećih predloženih poreznih promjena u Kaštelima posljednjih godina.