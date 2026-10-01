Kaštela postaju kulisa za povijesni trenutak: Šime Strikoman snima jubilarnu 1000. Milenijsku fotografiju

aštela će ovoga petka biti mjesto posebnog događaja. U Kaštel Starom, 2. listopada u 11 sati, poznati fotograf Šime Strikoman snimit će jubilarnu 1000., a odmah potom i 1001. Milenijsku fotografiju.

Jubilarna tisućita fotografija nosit će naziv „Srdela – hraniteljica Dalmacije“, a bit će posvećena jednom od najprepoznatljivijih simbola dalmatinske tradicije, mora i načina života.

Odmah nakon nje nastat će i 1001. Milenijska fotografija pod nazivom „Vatrogasci – srce Hrvatske“, posvećena hrvatskim vatrogascima i njihovoj važnoj ulozi u zaštiti ljudi, imovine i prirode.

Organizatori ovog posebnog događaja su Grad Kaštela i Osnovna škola Bijaći.

Događaj se održava pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske, uz potporu potpredsjednika Vlade Davora Božinovića, Hrvatske vatrogasne zajednice i glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića te Ministarstva turizma i sporta, uz potporu ministra Tončija Glavine.

Potporu projektu pružaju i Splitsko-dalmatinska županija, Grad Kaštela i Grad Vodice.

Organizatori pozivaju građane da im se pridruže i postanu dio ovog jedinstvenog trenutka kojim će Kaštel Stari ući u povijest Strikomanova projekta Milenijske fotografije.