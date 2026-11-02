Kaštela planirala 330.000 eura, a najjeftinija ponuda iznosi čak 704.000! Zbrinjavanje otpada moglo bi postati ogroman financijski teret

Gospodarenje otpadom u Kaštelima moglo bi postati još veći financijski izazov. Gradska komunalna tvrtka Zeleno i modro suočila se s neočekivano visokim ponudama u postupku javne nabave za preuzimanje i zbrinjavanje glomaznog otpada.

Za posao čija je procijenjena vrijednost iznosila 330.000 eura bez PDV-a pristigle su tri ponude, a najniža iznosi čak 704.000 eura bez PDV-a.

To znači da je već najpovoljnija ponuda približno 113 posto viša od procijenjene vrijednosti, odnosno da bi samo taj posao mogao stajati 374.000 eura više nego što je prvotno predviđeno.

Najskuplja ponuda doseže 990.000 eura, što je čak tri puta više od procijenjene vrijednosti nabave.

Tri zainteresirane tvrtke, sve znatno iznad procjene

Na natječaj su se javile tvrtke Saubermacher-EKP iz Splita, Eko-Flor Plus iz Oroslavja i Adriatic-Blizna iz Prgometa.

Ponude su otvorene 27. listopada, a postupak je prethodno bio produljen za tjedan dana kako bi zainteresirani ponuditelji imali dodatno vrijeme za pripremu.

Prije otvaranja ponuda tvrtkama je omogućeno i upoznavanje sa stvarnim stanjem glomaznog otpada na području reciklažnog dvorišta u Kaštel Sućurcu.

Predmet nabave obuhvaća preuzimanje i zbrinjavanje približno 2200 tona glomaznog otpada godišnje.

Riječ je o starom namještaju, madracima, sanitarnim predmetima i drugim krupnim stvarima koje se zbog svojih dimenzija ne mogu odlagati u uobičajene spremnike za komunalni otpad.

Prema predviđenom modelu, Zeleno i modro vlastitim bi vozilima dopremalo prikupljeni otpad do mjesta preuzimanja, dok bi odabrana tvrtka bila zadužena za njegovo daljnje zbrinjavanje.

Kaštelanski komunalni sustav već opterećen velikim troškovima

Ova vijest dolazi u trenutku kada je gospodarenje otpadom jedna od najvažnijih komunalnih tema u Kaštelima.

Na nedavnoj sjednici Gradskog vijeća raspravljalo se o poslovanju Zelenog i modrog, pri čemu je predstavljeno da je tvrtka tijekom 2025. godine ostvarila ukupne prihode od 5,694 milijuna eura, uz rashode od 5,686 milijuna eura.

Iako je ukupna poslovna godina zaključena s dobiti od približno 8000 eura, djelatnost prikupljanja otpada ostvarila je gubitak od 1,892 milijuna eura.

Grad Kaštela stoga je tijekom prošle godine tvrtki isplatio subvenciju od 1,39 milijuna eura.

U tom kontekstu nova javna nabava otvara dodatna pitanja o financijskoj održivosti komunalnog sustava, osobito u razdoblju dok se još čeka cjelovito rješenje regionalnog gospodarenja otpadom.

Hoće li se razlika preliti na račune građana?

To je pitanje koje bi moglo najviše zanimati stanovnike Kaštela.

Međutim, važno je naglasiti da visoke ponude same po sebi ne znače automatsko povećanje cijene odvoza otpada.

Postupak javne nabave još treba završiti, a tvrtka Zeleno i modro mora pregledati ponude i odlučiti o daljnjim koracima.

Moguće financijske posljedice ovisit će o konačno ugovorenoj cijeni, raspoloživim sredstvima komunalnog društva i eventualnoj podršci gradskog proračuna.

Ugovor je predviđen za razdoblje od godinu dana.

Potrebni su odgovori o budućnosti sustava

Ovaj slučaj ponovno pokazuje koliko troškovi prikupljanja, prijevoza i zbrinjavanja otpada mogu opteretiti lokalne zajednice.

Posebno je važno utvrditi koliko je Zeleno i modro dosad plaćalo zbrinjavanje jedne tone glomaznog otpada, koliko će stajati nova usluga te kakve posljedice mogu nastati ako ni jedna pristigla ponuda ne bude prihvatljiva.

Za sada je sigurno jedno: tržišne ponude za ovaj posao znatno su premašile procjenu gradske tvrtke, pa će daljnji tijek javne nabave biti važan ne samo za komunalni sustav nego i za gradske financije.