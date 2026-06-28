Kaštela ovog srpnja postaju Grad ljubavi: Tri večeri rocka, umjetnosti i besplatnog programa uz more

Ako ovoga ljeta na jednom mjestu želite biti dio prostora u kojem vladaju ljubav, umjetnost i rock glazba, Udruga Grad ljubavi pripremila je osmi po redu kaštelanski Grad ljubavi – Lovestock Festival.

Plato ispred Gimnazije, prostor u samom centru Kaštel Novog, na nekoliko koraka od mora, od 9. do 11. srpnja pretvara se u pozornicu na kojoj će tijekom tri večeri, s početkom u 21 sat i uz besplatan ulaz, nastupiti šest hrvatskih i inozemnih glazbenih sastava.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Tri večeri glazbe u srcu Kaštela

Lovestock Festival ponosi se raznovrsnom paletom umjetnika koji izvode isključivo autorsku glazbu. Festival donosi širok raspon glazbenih žanrova, a posjetitelje očekuju prekrasne melodije, ritmovi i pozitivne poruke koje šire mir, toleranciju, inkluzivnost i ljubav.

Tako će ove godine, u četvrtak, 9. srpnja, s početkom u 21 sat, publiku zabaviti grupa BAKA iz Belgije i TV Eye iz Zagreba. U petak, 10. srpnja, nastupit će Porto Morto iz Zagreba i Djigibaoo iz Splita, dok će rumunjski AXIS te Mile Mijač i Krivo društvo iz Sinja zasvirati u subotu, 11. srpnja.

Na istom mjestu, za vrijeme koncerata na platou ispred Gimnazije, ljubitelji gramofonskih ploča moći će pronaći ponešto za sebe na Sajmu vinila. Paralelno s glazbenim izvedbama, Lovestock Festival nudi i izložbe slika i umjetničkih radova. Posjetitelji će imati priliku diviti se talentu umjetnika iz različitih područja umjetnosti koji izlažu svoja djela. Festivalske izložbe donose različite stilove, tehnike i teme, od apstrakcije do realizma.

Svaki rad predstavlja autentičnu izjavu umjetnika i doprinosi širokom spektru kreativnosti na festivalu.

U sklopu festivala, 6. srpnja u 20 sati otvara se izložba fotografija "Mitološka nadahnuća" poznate fotografkinje Nemi Bulat. Otvaranje izložbe održat će se u prizemlju dvorca Vitturi u Kaštel Lukšiću, u prostoru bivše banke. Izložba će biti otvorena od 6. do 19. srpnja.

Poseban program za najmlađe

Posebnu pažnju festival i ove godine posvećuje djeci. U petak i subotu ujutro, od 9 do 11 sati, u prostorijama Matice umirovljenika Kaštela održat će se radionice i igraonice za djecu.

U petak, 10. srpnja, djeci u goste dolazi nagrađivana spisateljica Andrea Debak. Nakon pripovjednog nastupa, Andrea će s djecom održati kreativnu radionicu na temu pročitanih priča. Djeca će se poigrati tehnikama stvaranja i kreiranja. U subotu, 11. srpnja, djeca će zaposliti maštu i ruke. O ekologiji, slikarstvu, osobnom izričaju i njegovoj važnosti kroz radionicu oslikavanja platnenih torbi vodit će ih Josipa Britvić. Tetu Josipu djeca poznaju iz dječjeg kazališta, ali i iz škole, gdje radi s najranjivijim skupinama.

Sudjelovanje na svim radionicama je besplatno, materijal je osiguran, a program i ove godine organizira i vodi kaštelanska spisateljica Nataša Jukić.

Festival koji povezuje ljude i kulture

Lovestock Festival ne pruža samo izvanredne umjetničke izvedbe, nego i potiče povezivanje kultura te stvaranje mostova među ljudima. Kroz glazbu i umjetnost festival slavi različite tradicije, jezike i običaje.

Izvođači i umjetnici susreću se na ovom mjestu kako bi podijelili svoje talente i izrazili kreativnost, a posjetitelji mogu doživjeti bogatstvo kulturne raznolikosti i biti inspirirani univerzalnim jezikom umjetnosti. Besplatan program na svim događanjima ove godine omogućili su generalni pokrovitelj Grad Kaštela, pokrovitelji CEMEX i Turistička zajednica grada Kaštela te sponzori Marina Kaštela, Zeleno i modro, PŠK Srdela, Matica umirovljenika Kaštela, Red Lion Pub, Konoba Lemo i Zagrebačka pivovara.

Program Lovestock Festivala

Koncerti

Četvrtak, 9. srpnja 2026.

21 sat – BAKA / Belgija

23 sata – TV Eye / Zagreb

Petak, 10. srpnja 2026.

21 sat – Djigibaoo / Split

23 sata – Porto Morto / Zagreb

Subota, 11. srpnja 2026.

21 sat – Mile Mijač i Krivo društvo / Sinj

23 sata – AXIS / Rumunjska

Izložba fotografija Nemi Bulat – "Mitološka nadahnuća"

Od 6. do 19. srpnja

Dvorac Vitturi, Kaštel Lukšić, prizemlje, prostor bivše banke

Otvaranje izložbe: 6. srpnja u 20 sati

Sajam vinila

Četvrtak, petak i subota od 20 sati

Plato ispred Gimnazije

Dječji Lovestock

Petak i subota od 9 do 11 sati

Prostor Matice umirovljenika Kaštela