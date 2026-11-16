Kaštela ne zaboravljaju Vukovar i Škabrnju: Posebna večer domoljubne pjesme i poezije u čast hrvatskim žrtvama

Povodom obilježavanja obljetnice sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, u Kaštel Sućurcu održat će se posebna večer domoljubne pjesme, poezije i zajedničkog sjećanja pod nazivom „S mora dar za Vukovar”.

Gradska knjižnica Kaštela i Društvo za esperanto „Split” organiziraju događanje u ponedjeljak, 16. studenoga, s početkom u 19 sati, u Nadbiskupovom kaštelu u Kaštel Sućurcu.

Središnji dio večeri bit će predstavljanje nagrađene zbirke domoljubnih pjesama „Tisućljetna hrvatska bol i nada” autorice Danice Bartulović.

Riječ je o zbirci koja je odnijela pobjedu na ovogodišnjem književnom natječaju „Oda domovini”, u organizaciji Ogranka Matice hrvatske u Splitu.

Djeca će stihovima i pjesmom odati počast žrtvama

Posebnu emotivnu notu večeri dat će najmlađi sudionici.

Djeca iz Dramske skupine Gradske knjižnice Kaštela interpretirat će stihove Danice Bartulović, dok će Dječji zbor Osnovne škole kneza Mislava izvesti domoljubne pjesme.

Na taj će se način kroz poeziju, glazbu i dječje glasove odati počast žrtvama Vukovara i Škabrnje te još jednom podsjetiti na važnost očuvanja uspomene na stradanja tijekom Domovinskog rata.

Večer zajedništva i sjećanja

Organizatori pozivaju sve građane da se pridruže ovoj posebnoj večeri posvećenoj ljubavi prema domovini, zajedništvu i trajnom sjećanju na žrtvu Vukovara i Škabrnje.

Ulaskom u dane sjećanja na jednu od najtežih epizoda hrvatske povijesti, Kaštela će još jednom pokazati da uspomena na žrtvu hrvatskih branitelja i civila ne blijedi.

Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti na broj telefona 021 226 001.