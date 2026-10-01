Kaštela imaju najboljeg policajca: Antonio Mostarac primio priznanje, Gudelj poslao važan apel roditeljima

Povodom blagdana svetog Mihovila, zaštitnika policije, u Gradskoj upravi Kaštela je održan tradicionalni prijem za najboljeg policijskog službenika Policijske postaje Kaštela. Ovogodišnjeg dobitnika priznanja Antonija Mostarca i načelnika Policijske postaje Kaštela Nenu Gudelja primili su gradonačelnik Denis Ivanović i njegov zamjenik Antonio Budimir. Mostarcu su uručenili zahvalnicu i prigodni vaučer.

Tijekom prijema razgovaralo se o sigurnosti na području grada, posebice o sigurnosti u prometu i suradnji Grada s policijom.

„Čestitam Antoniju Mostarcu na priznanju, a svim policajkama i policajcima njihov dan. Zadovoljni smo radom Policijske postaje Kaštela i suradnjom koju Grad ima s policijom. Njihovu prisutnost možemo vidjeti svakodnevno, posebno na našim cestama, i vjerujem da to pridonosi sigurnosti građana. Grad je završio postupak nabave pet kućišta i jedne kamere za nadzor brzine, a lokacije njihova postavljanja usuglasit ćemo s policijom. To je još jedan korak kojim zajedno želimo povećati sigurnost u prometu“, kazao je gradonačelnik Ivanović.

Načelnik Gudelj istaknuo je kako je Mostarac za priznanje predložen na temelju rada i rezultata ostvarenih tijekom protekle godine. Osvrnuo se i na pojačane policijske kontrole električnih romobila tijekom ljeta.

„Početkom ljeta uočili smo da je električnih romobila sve više te smo pojačali kontrole. Tijekom ljeta privremeno smo oduzeli 48 romobila koji se ne smiju koristiti u prometu, uz podnošenje odgovarajućih prijava. Ponovno apeliram na roditelje da djeca mlađa od 14 godina ne upravljaju električnim romobilima, a na ostale vozače da poštuju propise o brzini i zaštitnoj opremi“, rekao je Gudelj.

Mostarac je zahvalio načelniku, rukovoditeljima i kolegama te istaknuo da mu priznanje predstavlja poticaj za daljnji rad.

„Ovu nagradu ne doživljavam samo kao osobno priznanje, nego kao priznanje svim kolegama. Bit će mi dodatna motivacija za daljnji rad i napredovanje u službi“, rekao je Mostarac.

Policijski službenik postao je prije šest godina, a kaže kako ga je tom pozivu privukla želja da pomaže građanima.