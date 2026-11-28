Od udjela u jednoj od najvažnijih hrvatskih zračnih luka do ugostiteljskih objekata na atraktivnim lokacijama i svega sedam gradskih stanova – takvu sliku dijela imovine Kaštela donosi novi dokument koji je gradska uprava u petak uputila na javno savjetovanje. Riječ je o nacrtu Plana upravljanja imovinom Grada Kaštela za 2027. godinu, koji na 50 stranica donosi pregled različitih kategorija gradske imovine i smjernice za njezino korištenje. Posebno su zanimljivi podaci o stambenim nekretninama u kontekstu sve izraženijeg problema dostupnosti stanovanja na splitskom području. Dokument otkriva i koliko pojedini zakupnici plaćaju korištenje gradskih poslovnih prostora.

Grad raspolaže sa samo sedam stanova

Prema objavljenom dokumentu, kaštelanski stambeni fond čini sedam stanova, od kojih se četiri nalaze u Kaštel Sućurcu, jedan u Kaštel Gomilici i dva u Kaštel Lukšiću. Za četiri stana sklopljeni su ugovori o najmu, dok jedan stan površine 36,14 četvornih metara trenutačno ne ispunjava uvjete za stanovanje. Stan u Kaštel Gomilici služi kao prenoćište za beskućnike, a jedan od dvaju stanova u Kaštel Lukšiću privremeno koriste korisnici dječjeg doma Maestral. To znači da prema objavljenom pregledu Grad trenutačno ne raspolaže slobodnim useljivim stanom koji bi odmah mogao ponuditi novom korisniku.

Koliko se plaća zakup atraktivnih gradskih prostora?

Grad ima 16 poslovnih prostora danih u zakup, među kojima su ugostiteljski objekti, trgovina, ljekarna i prostori namijenjeni drugim djelatnostima. Za restoran Baletna škola u Kaštel Kambelovcu navedena je mjesečna zakupnina od 3.479,99 eura bez PDV-a, dok zakup poslovnog prostora površine 110 četvornih metara na Obali kralja Tomislava u Kaštel Lukšiću iznosi 2.934,50 eura bez PDV-a. Za prostor restorana i bara Nautilus u Kaštel Sućurcu mjesečna zakupnina iznosi 1.483,84 eura bez PDV-a, a za Gradsku kavanu u Kaštel Starom 485,10 eura bez PDV-a. Dokument predviđa i osiguravanje proračunskih sredstava za održavanje gradskih objekata.

Milijunski udjeli u važnim dalmatinskim tvrtkama

Kaštela su stopostotni vlasnik komunalnog društva Zeleno i modro, imaju četvrtinu vlasništva u tvrtki Reciklator te 17,58 posto udjela u splitskom Vodovodu i kanalizaciji. Grad ima i 5,2 posto vlasništva u Prometu Split, ali posebno se izdvaja njegov udio od 15 posto u Zračnoj luci Split. Taj udio odgovara iznosu od 15 milijuna eura temeljnog kapitala društva, što nije isto što i tržišna vrijednost vlasničkog udjela. Riječ je o tvrtkama čije poslovanje ima izniman značaj za svakodnevni život građana i gospodarski razvoj šireg splitskog područja.

Građani mogu predlagati promjene do 28. prosinca

Grad u sljedećem razdoblju planira nadzirati izvršavanje obveza korisnika stanova te, ovisno o financijskim mogućnostima, ulagati u održavanje i obnovu stambenog fonda. Dugoročna strategija predviđa mogućnost korištenja prihoda od gradskih stanova za njihovo održavanje, kupnju ili izgradnju drugih stanova. Ostaje otvoreno pitanje može li Grad u budućnosti povećati broj nekretnina dostupnih građanima koji teško rješavaju stambeno pitanje na tržištu. Javno savjetovanje o predloženom planu traje do 28. prosinca, a zainteresirani građani mogu gradskoj upravi uputiti prijedloge i primjedbe putem predviđenog obrasca.