Kaštela će od 17. do 19. studenoga 2026. biti domaćin drugog turnira srednjoeuropske odbojkaške lige MEVZA za žene. U organizaciji ŽOK Ribola Kaštela, tijekom tri dana odigrat će se tri međunarodne utakmice u kojima će uz domaće odbojkašice nastupiti crnogorski klubovi OK Herceg Novi i OK Budućnost.

Turnir će se održati u Gradskoj sportskoj dvorani Sokolana u Kaštel Sućurcu (Braće Radić 1B), a ne u uobičajenoj domaćoj dvorani u Kaštel Starom, koja je trenutačno u obnovi.

U utorak turnir otvaraju ŽOK Ribola Kaštela i OK Herceg Novi. U srijedu se sastaju dvije gostujuće ekipe, a u četvrtak domaće odbojkašice igraju protiv OK Budućnost.

Pozivamo sve ljubitelje odbojke, navijače, sportaše, trenere, djecu i roditelje da dođu u Sokolanu, podrže naše odbojkašice i uživaju u tri večeri međunarodne odbojke. Iako Ribola Kaštela ovaj put ne igra u svojoj matičnoj dvorani, podrška domaće publike i dalje može biti njezina najveća prednost.

Vidimo se u Sokolani – budimo uz Ribolu Kaštela!

ŽOK Ribola Kaštela: Ema Šeremet, Maja Višić, Lea Deak, Dijana Karatović, Roza Karlo, Nina Strize, Marta Barišić, Ivana Nedeljković, Marija Mihaljević, Lara Dežulović, Klara Kruhonja, Dora Matas, Nika Mihaljević, Hana Ninić.

OK Herceg Novi: Ksenija Deretić, Sania Lynn Petties, Melisa Cenović, Ralitsa Vasileva, Anastasiia Akimova, Marija Kilibarda, Reyhane Karimi, Gordana Madzgalj, Elif Boran, Nigin Foumani, Marija Bojić, Anastasija Sekularac, Oksana Iakushina, Andrea Tisma, Dayami Sancez Savon.

OK Budućnost: Teodora Čavić, Anastasija Koprivica, Milica Veličković, Ana Popović, Sofija Duletić, Lara Tošić, Lara Jovović, Elena Jovanović, Nadja Peković, Sofija Labović, Aleksandra Šćekić, Diana Tsrnoiachki, Klara Đukić, Marta Jauković, Valentina Lazarević.