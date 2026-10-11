Kaštela domaćin međunarodnog susreta karnevalskih gradova: Prilika za predstavljanje tradicije duge više od 200 godina

Kaštela su ovih dana domaćin međunarodne Manifestacije Dies Natalis 2026., u sklopu koje se održava i Skupština FECC-a (Federacije europskih karnevalskih gradova).Domaćin manifestacije su KKU ''Poklade'', Grad Kaštela i Turistička zajednica grada Kaštela. Ovogodišnje okupljanje u Kaštela je dovelo oko 85 sudionika iz različitih europskih zemalja i drugih dijelova svijeta. Bila je ovo prilika za predstavljanje kaštelanske karnevalske tradicije duge više od 200 godina. O samoj manifestaciji razgovarali smo s predsjednikom KKU ''Poklade'' Antom Šuškom.

''Kaštela su domaćin međunarodnog susreta karnevalskih gradova, što predstavlja važnu priliku za predstavljanje bogate lokalne tradicije i običaja na međunarodnoj razini. Ovim događajem otvara se prostor za povezivanje s karnevalskim udrugama iz cijeloga svijeta, razmjenu iskustava i uspostavljanje novih suradnji. Posebno se ističe dugogodišnja tradicija kaštelanskog krnjevala, koja traje više od 200 godina i predstavlja važan dio kulturne baštine ovoga kraja. Želimo se predstaviti na međunarodnoj razini, pokazati se na mapi krnjevala i cijelom svijetu, odnosno Europi, predstaviti svoju tradiciju i ono po čemu smo poznati“, istaknuto je u razgovoru.

Tradicija duga više od 200 godina

Dosadašnji krnjevali u Kaštelima već su ugostili pojedine međunarodne sudionike, no organizacija ovakvog događaja otvara vrata novim poznanstvima i suradnji s karnevalskim organizacijama s kojima do sada nije bilo prilike za povezivanje.

''Domaćinstvo se pripremalo tri godine. Odluka da upravo Kaštela budu domaćin međunarodnog susreta rezultat je višegodišnjih priprema i upoznavanja lokalne karnevalske tradicije. Dobivanje domaćinstva nije jednostavan proces. Predstavnici Federacije tijekom proteklih godina obilazili su Kaštela, upoznavali se s krnjevalom, njegovom poviješću i lokacijama na kojima se održava. Kaštela su tako tijekom nekoliko godina prepoznata kao grad koji ima potencijal za organizaciju međunarodnog susreta i predstavljanje svojih običaja predstavnicima karnevala iz različitih dijelova svijeta. Nakon 11 godina Hrvatska je ponovno dobila domaćinstvo, a prije Kaštela domaćin je bila Rijeka. Ovo nam je prilika da dodatno istaknemo svoju kulturnu baštinu te da naš karneval prezentiramo u svijetu'', zaključio je Šuško.

Karneval kao dodatni plus za turizam

Dugovječnost tradicije, prepoznatljivost lokalnih običaja i višegodišnja priprema projekta tako su Kaštelima otvorili vrata međunarodne karnevalske pozornice, na kojoj će imati priliku pokazati zbog čega krnjeval zauzima posebno mjesto u životu grada, a karnevalski dani su dodatni plus za kaštelanski turizam s čime se slaže i direktorica TZ Kaštela, Nada Maršić.

''Postoje razni oblici turizma, a karneval je upravo ono što popunjava zimski dio turističke sezone u Kaštelima. Svjedoci smo da karnevali diljem svijeta izazivaju velik interes i privlače brojne posjetitelje koji upravo zbog njih dolaze u određene destinacije. I u Hrvatskoj imamo izvrsne primjere dobre prakse. S obzirom na to da je kaštelanski karneval jedan od onih s najdužom poviješću i tradicijom, veliko nam je zadovoljstvo što je Federacija europskih karnevalskih gradova odabrala Kaštela za domaćina svoje važne godišnje skupštine. To nam je prilika da brojnim gostima predstavimo Kaštela i okolicu te se nadamo da će upravo oni postati najbolji promotori naše destinacije i Hrvatske općenito. Većina njih već poznaje Kaštela i Hrvatsku, ali vjerujem da ćemo im sada pružiti i dodatne informacije i nove doživljaje. Sigurna sam da ćemo svi zajedno uživati u ovom događaju, nastaviti izvrsnu suradnju i dodatno pridonijeti promociji naše destinacije, pojasnila je Maršić.

Karnevali su uvijek uživali potporu Grada Kaštela te je i ovom prilikom Grad Kaštela iskazao svoju podršku.

''Kaštela imaju dugu i bogatu tradiciju maškaravanja koja se prenosi s generacije na generaciju, a ove su godine ugostila karnevaliste iz cijeloga svijeta. Na području grada djeluju karnevalske udruge koje postoje već više od 200 godina. Nadamo se da će se ta tradicija nastaviti njegovati još mnogo godina. Ponosni smo što kao grad imamo priliku ugostiti organizaciju koja nadilazi nacionalne granice i okuplja brojne karnevalske udruge iz različitih dijelova svijeta. Riječ je o jednoj od najbrojnijih međunarodnih organizacija koja okuplja karnevalske gradove. Nadamo se da će ih poslužiti lijepo vrijeme te da će iz godine u godinu ponovno dolaziti u Kaštela, ne samo zbog karnevala nego i zbog svega ostaloga što naš grad nudi, kazao je dogradonačelnik Antonio Budimir.

Predsjednik Federacije Lars Algell u svom obraćanju okupljenima izrazio je zadovoljstvo ponovnim dolaskom u Kaštela.

''Ovo je već treći put da dolazim u Kaštela, bio sam na karnevalima te smo sagledavali sve uvjete za domaćinstvo. Prvo bih htio zahvaliti domaćinima i Gradu Kaštela što su nam omogućili ovaj dolazak. Lijepo vrijeme nas je poslužilo iako je najavljivana kiša, što znači da nam netko od gore pomaže. Duh karnevala je jako bitan za današnje čovječanstvo pogotovo u ovim danima gdje u svijetu divljaju razni neredi, a karneval okuplja ljude kroz zabavu, te mislim kako je duh karnevala važniji nego ikad, zaključio je Algell.