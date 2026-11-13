Kaštela dobivaju novi vrtić s 13 skupina i 200 mjesta, cilj je osigurati upis za svu djecu

Novi dječji vrtić na Lukšićkoj njivi u Kaštel Lukšiću poprima svoj konačni izgled. Nakon završetka glavnih građevinskih radova, u tijeku je unutarnje uređenje objekta koji će imati kapacitet za oko 200 djece raspoređene u 13 skupina. Završetak radova planiran je u siječnju 2027. godine, a novi vrtić trebao bi značajno povećati kapacitete predškolskog odgoja u Kaštelima.

U novom objektu bit će uređeno osam jasličkih i pet vrtićkih skupina, čime će se osigurati prostor za različite dobne uzraste djece.

Kako pojašnjava glavni inženjer Berislav Ergotić, završeni su glavni radovi na armiranobetonskoj konstrukciji, a pri kraju je i razvod instalacija. Trenutačno se gletaju zidovi i priprema zatvaranje stropova, nakon čega slijede ličenje, postavljanje podova i uređenje vanjskih površina. Predstoji još i priključenje objekta na komunalnu mrežu, a po završetku građevinskih radova vrtić će biti opremljen namještajem i sadržajem za igranje.

Zadovoljstvo dinamikom radova izrazio je i gradonačelnik Kaštela Denis Ivanović, koji očekuje da će novi kapaciteti omogućiti upis sve kaštelanske djece u vrtiće od iduće pedagoške godine.

''Po planu bi ovaj vrtić trebao biti gotov do prvog mjeseca iduće godine. Ja sam zadovoljan dinamikom radova, a i činjenicom kako će s novom pedagoškom sva kaštelanska djeca biti upisana u vrtić'', kazao je Ivanović.

Uz izgradnju vrtića, Grad priprema i rekonstrukciju dijela Ulice Komjate, u zoni novog vrtića i Osnovne škole Ostrog. Procijenjena vrijednost projekta iznosi 720.000 eura bez PDV-a.

Projektom je predviđena izgradnja nogostupa s obje strane ulice, uređenje zelenog pojasa te uvođenje mjera za smirivanje prometa, s ciljem povećanja sigurnosti djece i roditelja koji svakodnevno dolaze u vrtić i školu. Uredit će se i javna rasvjeta te sustav oborinske odvodnje.

Izgradnjom novog vrtića i uređenjem okolne prometne infrastrukture Kaštel Lukšić dobit će značajno unaprijeđene uvjete za predškolski odgoj i sigurniji pristup obrazovnim ustanovama.