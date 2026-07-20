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Kaštela dobivaju Dom zdravlja budućnosti: Robot će lijekove donositi za 18 sekundi, stiže i novi pedijatar

Velika zdravstvena promjena u Kaštelima

Završena je izgradnja Doma zdravlja u Kaštel Gomilici koji će se prostirati na dva kata, na parceli od 1.400 četvornih metara. U prizemlju se nalazi moderno opremljena ljekarna dok će se na katu nalaziti ordinacije – dvije obiteljske medicine, dvije pedijatrijske te dentalna ambulanta.

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Objekt je potpuno građevinski završen, a preseljenje dosadašnje gomiličke ambulante očekuje se u kolovozu kad nova ambulanta prođe tehnički pregled. U sklopu ambulante nalazi se i 20 parkirnih mjesta, a očekuje se kako će rad novih ambulanti krenuti na jesen. Ravnatelj Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, Marko Rađa pojasnio je kako su radovi gotovi ali slijedi tehnički pregled objekta te inspekcija Ministarstva zdravstva radi utvrđivanja minimalnih tehničkih uvjeta.

"Novina u ovom Domu zdravlja je i nova pedijatrijska ambulanta gdje će Kaštela postati bogatija za još jednog pedijatra. Trenutno u Kaštelima rade tri pedijatra, u Starome, Gomilici i Sućurcu a s četvrtim timom osigurat će se bolja skrb za male Kaštelane", naglasio je Rađa.

Iako se prvobitno naglašavalo kako će u novi Dom zdravlja doći ginekološka ambulanta po riječima ravnatelja razmatra se o oftalmološkoj ambulanti zbog ogromnih lista čekanja za oftalmologa. U prizemlju će se nalaziti suvremena ljekarna koja će imati robota za skladište te će biti koncept otvorene ljekarne. Sustav robotske ruke upravljat će zalihama u skladištu, što će olakšati posao zaposlenicima i dati im dodatno vrijeme koje će moći posvetiti korisnicima ljekarne. Robotska ruka dohvaćat će lijekove s polica te ih u roku od 18 sekundi dostavljati farmaceutima.

Sustav s dvije robotske ruke upravljat će zalihama do 18.000 pakiranja, a vanjski prihvat iznosit će 175 pakiranja lijekova na sat. Na taj način osigurat će se više vremena djelatnicima ljekarne kako bi se mogli što više posvetiti korisnicima ljekarne.

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