Kaštela dijele gradski vrtić na dva, 190 djece ostalo neupisano: Gradonačelnik otkrio što slijedi

Na sjednici Gradskog vijeća u Kaštelima usvojen je prijedlog odluke o podjeli Dječjeg vrtića "Kaštela" te osnivanju novog Dječjeg vrtića ''Kaštela 2''. Ovom odlukom postojeća javna ustanova Dječji vrtić "Kaštela" dijeli se putem razdvajanja s osnivanjem nove javne ustanove. Postojeći DV ''Kaštela'' ostaje sa sjedištem u Kaštel Starom, Ulica Birnja 13 dok će sjedište DV "Kaštela 2" biti na adresi Cesta dr. Franje Tuđmana 383, u Kaštel Kambelovacu. Prijedlog za reorganizaciju došao je zbog velikog broja područnih skupina i skoro 900 djece.

Dječji vrtić "Kaštela" trenutno djeluje kao ustanova koja ima dvanaest (12) područnih jedinica – objekata u kojima je predškolski odgoj realiziran kroz četrdeset šest (46) odgojnih skupina redovitog programa i dvije (2) odgojne skupine programa predškole, što rezultira složenim upravljačkim procesima, otežanim upravljanjem i koordinacijom rada i nadzora nad kvalitetom pružanja usluga. Sukladno tome podjela postojeće ustanove i osnivanje nove predlaže se radi unapređenja upravljanja, kvalitete odgojno-obrazovnog rada, bolje organizacije resursa i zbog širenja mreže dječjih vrtića na području Grada Kaštela otvaranjem novog dječjeg vrtića u Kaštel Lukšiću.

Vijećnica Antonia Topić potaknula je problematiku neupisane djece u vrtiće kojih je ove godine oko 190, a o samoj problematici govorio je gradonačelnik Kaštela Denis Ivanović. "Mogu sa sigurnošću reći kako od 190 neupisane djece pola njih ne zadovoljava uvjete za upis. U gradskom vrtiću ima još 30 mjesta u jutarnjoj i 30 mjesta u popodnevnoj smjeni. Također, ima još mjesta u privatnim vrtićima tako da ćemo točnu brojku saznati kad se djeca upišu. Neću reći kako će se sva djeca upisati u vrtić ali većina hoće i vjerujem kako će ostati mali broj neupisane djece", kazao je Ivanović.

Istaknuo je činjenicu kako se Grad Kaštela iz godine u godinu trudi osigurati što više mjesta u vrtićima te su prošireni vrtići u Lukšiću i Radunu, baš zbog nedostatka kapaciteta.

"Radujemo se završetku izgradnje novog vrtića u Kaštel Lukšiću koji će moći primiti 200 djece te vjerujem kako ćemo otvaranjem novog vrtića riješiti problem koji nas muči godinama i da tad nećemo imati ni jedno neupisano dijete", zaključio je Ivanović.