Na kaštelanskoj obali uskoro bi se mogli pojaviti novi ugostiteljski i trgovački sadržaji, od terasa i šanka na otvorenom do štandova za prodaju palačinki, sladoleda i suvenira. Grad Kaštela raspisao je novi javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru, kojim se u gospodarsko korištenje nudi šest mikrolokacija na području triju kaštelanskih naselja. Riječ je o lokacijama u Kaštel Gomilici, Kaštel Lukšiću i Kaštel Štafiliću, a zainteresirani poduzetnici za njih se mogu natjecati do početka prosinca.

Natječaj je objavljen 13. studenoga, a dozvole će se izdavati na razdoblje od dvije godine. Prema objavljenim uvjetima, početne godišnje naknade kreću se od 1.000 eura za pojedine prodajne štandove do 3.600 eura za ugostiteljsku terasu površine 60 četvornih metara. Ako bi svih šest lokacija bilo dodijeljeno po početnim iznosima, ukupna godišnja naknada iznosila bi najmanje 13.000 eura. Međutim, konačni prihod Grada mogao bi biti veći jer se lokacije dodjeljuju u natječajnom postupku, a ponuđeni iznos jedan je od glavnih kriterija odabira.

Od Torca do Štafilića: Evo gdje se nude lokacije i koliko koštaju

Najviše prostora predviđeno je za ugostiteljske terase. U Kaštel Gomilici, na području Torca, nudi se terasa površine 40 četvornih metara, uz početnu godišnju naknadu od 2.400 eura. U Kaštel Štafiliću, na rivi, predviđena je terasa od 60 četvornih metara, za koju početna godišnja naknada iznosi 3.600 eura. U oba slučaja početna cijena korištenja pomorskog dobra iznosi 60 eura po četvornome metru terase godišnje.

U Kaštel Lukšiću, na području Ostroga, natječajem je obuhvaćen šank na otvorenom s točionikom, uz minimalnu godišnju naknadu od 2.000 eura. Istodobno se u Kaštel Gomilici, na području Marine, nudi mjesto za štand za prodaju palačinki, čija je početna naknada 1.000 eura godišnje. Riječ je o lokacijama koje bi tijekom turističke sezone mogle privući interes ugostitelja i manjih poduzetnika.

Preostale dvije lokacije namijenjene su trgovini na malo. Na području Poštanskog u Kaštel Lukšiću predviđen je kiosk za prodaju sladoleda, za koji se traži najmanje 3.000 eura godišnje, dok se na rivi u Kaštel Štafiliću nudi mjesto za štand sa suvenirima, rukotvorinama i sličnim proizvodima, s početnom naknadom od 1.000 eura.

Pregled svih šest lokacija

Lokacija Namjena Početna godišnja naknada Kaštel Gomilica – Torac Terasa, 40 m² 2.400 € Kaštel Štafilić – riva Terasa, 60 m² 3.600 € Kaštel Lukšić – Ostrog Šank na otvorenom 2.000 € Kaštel Gomilica – Marina Štand s palačinkama 1.000 € Kaštel Lukšić – Poštanski Kiosk za sladoled 3.000 € Kaštel Štafilić – riva Štand sa suvenirima 1.000 € UKUPNO Šest lokacija 13.000 €

Navedeni iznosi predstavljaju početne godišnje naknade, a ne konačne cijene koje će plaćati budući korisnici. Budući da se dozvole izdaju na dvije godine, ukupna obveza korisnika tijekom trajanja dozvole ovisit će o prihvaćenoj ponudi i uvjetima natječaja. Grad je za svaku mikrolokaciju predvidio po jednu dozvolu, a njihovi položaji prikazani su i u službenim grafičkim prilozima natječaja.

Najveća cijena nije jedini kriterij: Evo što se sve boduje

Zanimljivo je da najviša ponuđena naknada ne mora automatski značiti i pobjedu na natječaju. Prema uvjetima koje je objavio Grad Kaštela, iznos ponude donosi najviše 60 posto ukupnog broja bodova, dok se preostalih 40 posto odnosi na druge kriterije. Tako vremensko razdoblje obavljanja djelatnosti nosi 15 posto bodova, okolišno odgovorno poslovanje također 15 posto, a prethodno uredno korištenje pomorskog dobra dodatnih 10 posto.

Ponuditelj koji namjerava obavljati djelatnost dulje od četiri mjeseca u kalendarskoj godini može ostvariti bodove prema kriteriju trajanja poslovanja. Bodovi povezani sa zaštitom okoliša vezani su uz obvezu sklapanja ugovora s komunalnom tvrtkom Zeleno i modro za odvoz otpada i čišćenje plaže. Dodatno se vrednuju ponuditelji koji su barem tijekom jedne od prethodne tri godine uredno koristili pomorsko dobro za koje se prijavljuju.

Zainteresirani poduzetnici moraju ispunjavati i druge uvjete. Među ostalim, ne smiju imati dospjela dugovanja prema Gradu Kaštela i javnim davanjima, a natječaj isključuje i osobe koje su koristile pomorsko dobro bez valjane pravne osnove ili na njemu uzrokovale štetu. Za sudjelovanje je potrebno uplatiti jamčevinu u visini 50 posto minimalne naknade za lokaciju na koju se ponuda odnosi, uz dostavu propisane dokumentacije.

Ponude do 1. prosinca, otvaranje dva dana poslije

Rok za dostavu ponuda istječe u utorak, 1. prosinca 2026. godine, u 14 sati. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici, poštom ili osobno u pisarnicu Grada Kaštela na adresi Braće Radić 1 u Kaštel Sućurcu. Pritom nije dovoljno poslati ponudu do isteka roka, nego ona mora biti zaprimljena u gradskoj pisarnici najkasnije do naznačenog vremena.

Javno otvaranje ponuda zakazano je za četvrtak, 3. prosinca, u 9 sati, u gradskoj vijećnici. Nakon otvaranja slijedi ocjenjivanje pristiglih ponuda i odabir najpovoljnijih ponuditelja, pri čemu su svi sudionici dužni dostaviti dokumentaciju propisanu natječajem. Prema objavljenim pravilima, sudionici bi o izboru trebali biti obaviješteni u roku od 30 dana nakon otvaranja ponuda.

Odabrani korisnici morat će započeti obavljati djelatnost u roku od 30 dana od izdavanja dozvole. Dodijeljenu lokaciju neće smjeti davati u podzakup, podnajam ili na korištenje trećim osobama, a eventualne priključke vode i električne energije morat će financirati sami.

Što će nove terase i kiosci značiti za građane i korištenje obale?

Otvaranje novih mogućnosti za ugostiteljske i trgovačke djelatnosti može pridonijeti turističkoj ponudi Kaštela, ali istodobno ponovno otvara pitanje ravnoteže između gospodarskog korištenja obale i njezine dostupnosti svim građanima. Posebno je to važno na rivama i drugim obalnim prostorima koje stanovnici svakodnevno koriste za šetnju, rekreaciju i pristup moru.

U službenom natječaju navedeno je da su mikrolokacije iz Plana upravljanja pomorskim dobrom orijentacijske, dok će se njihov točan položaj utvrditi prilikom postavljanja opreme, uz prisutnost nadležnih predstavnika Grada. Zbog toga je važno da buduće terase, kiosci i štandovi budu postavljeni u skladu s izdanom dozvolom te da se poštuju propisani uvjeti korištenja pomorskog dobra.

Posebno bi zanimljivo bilo utvrditi jesu li se na ponuđenim lokacijama ranije već nalazili ugostiteljski ili trgovački sadržaji te hoće li novi natječaj dovesti do promjene njihovih korisnika. Tek nakon završetka natječaja bit će poznato tko je dobio pojedine lokacije, kolike su konačne godišnje naknade i kakvi će se sadržaji doista pojaviti na kaštelanskoj obali.