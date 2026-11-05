Kaštela čekaju dva dana smijeha, glazbe i dobre zabave! Stižu poznati splitski komičari, a evo kako možete besplatno uživati u programu

Ivica Lazaneo i Ante Travizi iz Splicke scene garancija su za dobro provedenu večer „punu smija i veselja“, pa vas iz tog razloga Gradska knjižnica Kaštela poziva na zajedničko smijanje u petak 6. 11. u 19.00 u Nadbiskupov kaštel u Kaštel Sućurcu na adresi Gospojska štrada 1.

Ulaz je slobodan (besplatan) za sve članove Gradske knjižnice Kaštela, a za one koji to još uvijek nisu postali, osiguran je povoljniji upis po cijeni od 8 € (jednogodišnje članstvo). Po ovoj cijeni svi koji to žele mogu se upisati u petak 6. i u subotu 7. 11. online ili u bilo kojem od odjela GKK ili prilikom dolaska na "Stand-up show".

Zbog ograničenog broja mjesta, potrebno je potvrditi dolazak na 021 226 001 ili na info@gkk.hr.

Glazba uz poeziju – nastup HGD „Vitezovo svetog Jurja“ u Kaštel Sućurcu

Gradska Knjižnica Kaštela organizira događaj Glazba uz poeziju u Mjesecu hrvatske knjige uz nastup HGD Vitezovi svetog Jurja kojima će se pridružiti i Blanša Bašić i Boris Kontak.

HGD Vitezovi svetog Jurja nastupit će pod dirigentskom palicom Ive Jerkunice u subotu 7. 11. u 11.00 sati u Gospojskoj štradi u Kaštel Sućurcu.

Ulaz je slobodan (besplatan) za sve članove Gradske knjižnice Kaštela, a za one koji to još uvijek nisu postali, osiguran je povoljniji upis po cijeni od 8 € (jednogodišnje članstvo). Po ovoj cijeni svi koji to žele mogu se upisati u petak 6. i subotu 7. 11. online ili u bilo kojem od odjela GKK ili prilikom dolaska na „Stand-up show“ i „Glazba uz poeziju“.

Zbog ograničenog broja mjesta, potrebno je potvrditi dolazak na 021 226 001 ili na info@gkk.hr.