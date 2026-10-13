Kaštel Sućurac u znaku hrvatske povijesti i umjetnosti: Otvara se izložba „Hrvatski pejzaž” uz djela deset poznatih slikara

Gradska knjižnica Kaštela u suradnji s Udrugom za očuvanje i promicanje tradicijske kulture u Bosni i Hercegovini „Stećak“ organizira otvorenje izložbe „Hrvatski pejzaž“ u srijedu 14. listopada u 19.30 sati u Nadbiskupovom kaštelu u Kaštel Sućurcu (Gospojska štrada 1).

Izložba se organizira povodom 950. obljetnice krunidbe kralja Dmitra Zvonimira i 1050. obljetnice smrti kraljice Jelene, a dio je projekta „Hrvatski kraljevi i njihova zemlja u suvremenom hrvatskom izričaju“, kojim se kroz suvremenu likovnu umjetnost promišljaju hrvatska povijest, identitet i kulturna baština.

Posjetitelji će imati priliku razgledati djela deset istaknutih hrvatskih akademskih slikara, i to: Tomislava Buntaka, Svetislava Cvetkovića, Sebastijana Dračića, Fedora Fischera, Danka Friščića, Karin Grenc, Koraljke Kovač, Vide Meić, Matka Vekića i Josipa Zankija.

Projekt je realiziran uz financijsku potporu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Splitsko-dalmatinske županije.

Izložba će biti otvorena do 10. studenoga, za vrijeme trajanja Mjeseca hrvatske knjige.

Nastavno na otvorenje izložbe, u četvrtak 15. listopada u 19.30 sati u Nadbiskupovom kaštelu u Sućurcu prof. dr. sc. Dino Milinović održat će predavanje „U početku bijaše kraljevstvo“ uz predstavljanje kataloga istoimene izložbe koja je povodom 1100. obljetnice Hrvatskog Kraljevstva održana u Galeriji Klovićevi dvori u Zagrebu.

Ulaz je slobodan.