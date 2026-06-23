Kaštel Lukšić slavi 750 godina crkve sv. Ivana na Birnju

Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije u Kaštel Lukšiću ove godine obilježava veliki jubilej – 750. obljetnicu prvog spomena crkve sv. Ivana na Birnju, jednom od najznačajnijih vjerskih i povijesnih lokaliteta na Kozjaku. Proslava će se održati 23. i 24. lipnja, uz bogat duhovni program i tradicionalno okupljanje vjernika.

Obilježavanje jubileja započinje u utorak, 23. lipnja, kada će u 19 sati biti služena sveta misa pod svijećama uoči blagdana sv. Ivana Krstitelja. Nakon mise predviđeno je predavanje posvećeno jubileju i povijesti svetišta. Misno slavlje i predavanje predvodit će župnik mr. sc. don Marijo Buljević.

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Središnji dio proslave održat će se u srijedu, 24. lipnja, na sam blagdan sv. Ivana Krstitelja. Na Birnju će u 10.30 sati biti održana procesija i svečana sveta misa koju će predvoditi splitsko-makarski nadbiskup i metropolit mons. Zdenko Križić.

Organizatori su objavili i niz praktičnih uputa za hodočasnike i posjetitelje. Rampa na Malačkoj tijekom dana proslave bit će otvorena, a vjernicima se preporučuje da većinu osobnih stvari na Biranj dopreme unaprijed. Žičara će uoči blagdana raditi tijekom cijelog dana, dok će na sam blagdan prometovati do 9.30 sati kako bi se izbjegle gužve.

Posjetitelji se pozivaju da poštuju prometnu regulaciju i upute redara. Vozila će moći iskrcati stvari kod žičare, a nakon popunjavanja parkirališta na Njivicama usmjeravat će se prema Grebini. Dio parkirališta uz žičaru bit će rezerviran za vozila s posebnim propusnicama i službene uzvanike.

Bratovština sv. Ivana osigurat će hranu i piće za sve hodočasnike koji neće biti smješteni za vlastitim stolovima, a organizatori mole sudionike da nakon završetka slavlja otpad odlože u za to predviđene spremnike na Njivicama i Grebini.

Proslava 750. obljetnice prvog spomena crkve sv. Ivana na Birnju još je jedna potvrda važnosti ovog svetišta koje stoljećima okuplja vjernike iz Kaštela, okolice i cijele Dalmacije.