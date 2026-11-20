Na splitskoj Rivi tijekom nadolazećeg Adventa trebao bi biti postavljen karusel, a gradska tvrtka Žnjan d.o.o. objavila je drugi krug javnog poziva za njegovu montažu, organizaciju rada, upravljanje i demontažu.

Poziv je objavljen u petak, 20. studenoga, a iz dokumentacije je vidljivo da je početna zakupnina povećana s 3.000 na 4.000 eura, uz dodatni PDV.

Osim promjene iznosa zakupnine, produljeno je i predviđeno razdoblje rada karusela, koji bi na Rivi trebao ostati sve do početka siječnja.

Karusel na Rivi od 27. studenoga do 6. siječnja

Prema objavljenom pozivu, karusel bi trebao biti postavljen na splitskoj Rivi i dostupan posjetiteljima od 27. studenoga 2026. do 6. siječnja 2027. godine.

Predviđeno radno vrijeme je od 9 do 22 sata radnim danom, dok bi vikendom trebao raditi sat dulje, odnosno do 23 sata.

Odabrani ponuditelj bit će dužan osigurati svakodnevni rad karusela tijekom cijelog ugovorenog razdoblja, a opremu će morati ukloniti 7. siječnja.

Propisani su veličina i izgled karusela

U javnom pozivu navedeni su i tehnički te estetski uvjeti koje karusel mora zadovoljiti.

Njegov promjer mora biti najmanje sedam, a najviše devet metara, dok maksimalna priključna snaga iznosi 20 kilovata.

Posebno je zanimljivo da se traži barokni ili jednakovrijedan dekorativni stil, a ponuditelji izgled karusela moraju dokazati fotografijama i opisom ukrasnih elemenata, figurica i rasvjete.

To znači da se na Rivi očekuje klasično oblikovan karusel koji će se uklopiti u blagdanski ugođaj.

Vožnje će se naplaćivati, a struju plaća Grad Split

Dokumentacija predviđa da će se vožnje karuselom naplaćivati, pri čemu će prihod od prodaje ulaznica pripadati odabranom ponuditelju.

Ponuditelj će morati osigurati blagajnu i osoblje za naplatu, kao i radnike zadužene za upravljanje karuselom.

Cijena pojedinačne vožnje nije određena u javnom pozivu.

Zanimljiv je i podatak da će troškove priključka na elektrodistribucijsku mrežu i potrošnje električne energije snositi Grad Split.

S druge strane, odabrani ponuditelj odgovoran je za prijevoz, montažu, upravljanje, održavanje i demontažu karusela, kao i za sigurnost posjetitelja.

Kazna od 800 eura za svaki dan kašnjenja

Uvjeti poziva predviđaju i financijska jamstva.

Ponuditelji moraju dostaviti bjanko zadužnicu na iznos od 20.000 eura, a odabrani ponuditelj dužan je osigurati i odgovarajuću policu osiguranja.

Karusel mora biti u potpunosti montiran najkasnije 24 sata prije početka rada kako bi se mogao obaviti pregled opreme.

U slučaju kašnjenja s montažom i stavljanjem karusela u funkciju, predviđena je ugovorna kazna od 800 eura za svaki započeti dan kašnjenja.

Odabrani ponuditelj morat će osigurati i zaštitarsko-čuvarsku službu u razdoblju kada karusel ne radi.

Rok za ponude je 24. studenoga

Zainteresirani gospodarski subjekti svoje ponude mogu dostaviti najkasnije do utorka, 24. studenoga 2026. godine, do 14 sati.

Ponude se dostavljaju osobno ili poštom, u zatvorenoj omotnici, na adresu Žnjan d.o.o., Kralja Zvonimira 14, Split, 11. kat.

Pri odabiru valjanih ponuda kriterij će biti ponuđeni iznos zakupnine, koji ne smije biti manji od 4.000 eura bez PDV-a.

Iz Žnjana su pritom naveli da nisu obvezni odabrati nijednu od pristiglih ponuda te zadržavaju pravo poništenja javnog poziva.

Svi detalji, uvjeti i potrebna dokumentacija dostupni su na službenoj mrežnoj stranici www.znjan.hr.