Karta otkriva zabrinjavajuće stanje: Split pod najvišim upozorenjem zbog požara

Područje Splita danas se nalazi u zoni vrlo velike opasnosti od izbijanja i širenja šumskih požara, pokazuje karta indeksa opasnosti od šumskog požara za 23. lipnja 2026. godine. Najviša razina upozorenja označena je crvenom bojom, a uz Split se među najugroženijim područjima nalaze i dijelovi Dubrovačko-neretvanske županije te srednje Dalmacije.

Podaci upućuju na iznimno nepovoljne uvjete za nastanak i brzo širenje požara, pri čemu kombinacija visokih temperatura, suhe vegetacije i drugih meteoroloških čimbenika značajno povećava rizik od vatrene stihije.

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Dok je veći dio kontinentalne Hrvatske u zonama male do umjerene opasnosti, duž jadranske obale prevladavaju kategorije velike i vrlo velike opasnosti. Posebno zabrinjava činjenica da je riječ o razdoblju u kojem tek počinje glavni dio turističke sezone, a povećan broj ljudi u prirodi dodatno povećava mogućnost izbijanja požara izazvanih ljudskim faktorom.

Povodom objavljenih podataka oglasio se i predsjednik Gradskog kotara Žrnovnica Mario Lolić, koji je pozvao građane na dodatni oprez.

„Izbjegavajte svaku aktivnost koja može izazvati požar, ne palite vatru na otvorenom prostoru, ne spaljujte biljni otpad i ne bacajte opuške u prirodu. Dovoljan je trenutak nepažnje da nastane požar koji može ugroziti ljudske živote, domove i našu prirodu“, poručio je.

Podsjetio je kako stanovnici Žrnovnice dobro znaju koliko posljedice velikih požara mogu biti teške te je pozvao građane da svaku sumnju na izbijanje požara odmah prijave vatrogascima.

Lolić je ujedno apelirao i na racionalno korištenje vode tijekom razdoblja visokih temperatura i povećane potrošnje, kako bi se osigurala uredna opskrba za sve stanovnike tijekom nadolazećih ljetnih dana.