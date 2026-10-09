Karoglan neće doći na tematsku sjednicu o Čistoći Split: "Zaista nemam vremena, uz svu dobru volju"

Bivši direktor splitske Čistoće Ivica Karoglan neće se odazvati pozivu na tematsku sjednicu Gradskog vijeća Grada Splita, koja je zakazana za petak, 16. listopada. Iako je pozvan kako bi pred vijećnicima iznio svoju stranu priče o poslovanju gradske komunalne tvrtke tijekom prethodnog mandata, Karoglan je za Dalmaciju Danas potvrdio da na sjednicu neće doći.

Podsjetimo, splitsko Gradsko vijeće sljedećeg će petka raspravljati o poslovanju Čistoće, s posebnim naglaskom na sumnje u moguće nepravilnosti, postupke javne nabave i odgovornost tadašnje gradske uprave. Tematsku sjednicu inicirao je nezavisni gradski vijećnik Davor Matijević, koji je za njezino održavanje prikupio potreban broj potpisa. Na sjednicu je pozvao i bivšeg splitskog gradonačelnika Ivicu Puljka te bivšeg direktora Čistoće Ivicu Karoglana.

Karoglan: "Radim takav posao da nikako ne mogu stići"

Kako doznaje Dalmacija Danas, Ivica Karoglan neće sudjelovati na najavljenoj tematskoj sjednici, unatoč pozivu koji mu je upućen. Kontaktirali smo bivšeg direktora Čistoće kako bismo provjerili namjerava li se pojaviti pred splitskim gradskim vijećnicima i odgovoriti na pitanja o poslovanju tvrtke tijekom njegova mandata.

Karoglan nam je potvrdio da neće doći, a kao razlog naveo je poslovne obveze. "Zaista nemam vremena, uz svu dobru volju. Radim takav posao da nikako ne mogu stići i ne mogu doći. To je sve", kazao je Karoglan za Dalmaciju Danas. Time je postalo jasno da vijećnici, barem na ovoj sjednici, neće imati priliku izravno postavljati pitanja bivšem direktoru Čistoće, čije je poslovanje tijekom prethodnog mandata jedna od ključnih tema najavljene rasprave.

Matijević pozvao bivše vodstvo da odgovori na otvorena pitanja

Podsjetimo, Davor Matijević ranije je za Dalmaciju Danas pojasnio kako je cilj sjednice rasvijetliti okolnosti poslovanja Čistoće i dobiti konkretne odgovore na pitanja koja su se posljednjih mjeseci otvorila u javnosti.

"S obzirom na brojne informacije koje su se pojavile u javnosti, a koje upućuju na moguće nepravilnosti u poslovanju Čistoće tijekom prethodnog mandata, smatrao sam potrebnim da se o svemu otvoreno raspravi na Gradskom vijeću", poručio je Matijević. Posebno je naglasio kako cilj sjednice nije utvrđivanje bilo čije krivnje, nego rasprava o poslovanju gradske tvrtke i mogućim posljedicama spornih poslovnih odluka.

Jedno od pitanja koje namjerava otvoriti odnosi se na nabavu skupo plaćenih strojeva i njihovu uporabljivost.

"Želimo iz prve ruke čuti jesu li informacije koje su dospjele u javnost točne, kakve posljedice eventualne nepravilnosti mogu imati na buduće poslovanje Čistoće te, između ostalog, mogu li se uopće koristiti strojevi koji su skupo plaćeni novcem građana", istaknuo je. Matijević je ranije potvrdio da je Ivicu Puljka i Ivicu Karoglana pozvao upravo kako bi im omogućio da pred vijećnicima iznesu svoje viđenje događaja. "Upravo zato pozvao sam bivšeg direktora Čistoće Ivicu Karoglana i bivšeg gradonačelnika Ivicu Puljka kako bismo im pružili priliku da pred Gradskim vijećem iznesu svoju stranu priče i odgovore na otvorena pitanja. Hoće li tu priliku iskoristiti ili odbiti, isključivo je njihova odluka", poručio je Matijević. Sada je poznato da Karoglan tu priliku neće iskoristiti, barem ne osobnim dolaskom na sjednicu. Hoće li se pozivu odazvati bivši gradonačelnik Ivica Puljak, zasad nije poznato.

Na sjednici će se otvoriti i pitanje Karepovca

Osim poslovanja Čistoće tijekom prethodnog mandata, Matijević namjerava otvoriti i pitanje budućnosti odlagališta Karepovac, gospodarenja otpadom te planova novog rukovodstva gradske tvrtke. "Međutim, ova rasprava ne smije ostati samo na prošlosti. Jednako važnim smatram otvoriti pitanje budućnosti Karepovca, gospodarenja otpadom u Splitu i daljnjeg poslovanja Čistoće. Želim da od novog rukovodstva čujemo konkretne planove, rokove i rješenja za probleme koji su se godinama gomilali", naglasio je Matijević. Tematska, 16. sjednica Gradskog vijeća Grada Splita održat će se u petak, 16. listopada, s početkom u 9 sati, u gradskoj vijećnici na Obali kneza Branimira 17.

Na dnevnom redu bit će jedna točka, naslovljena "Rasprava o poslovanju Čistoće d.o.o. Split u prethodnom mandatu – sumnje u nepravilnosti, javne nabave i odgovornost tadašnje gradske uprave". Važno je naglasiti da je riječ o raspravi o sumnjama na moguće nepravilnosti, a ne o utvrđenim nezakonitostima.

I dok se očekuje rasprava o poslovanju jedne od najvažnijih splitskih komunalnih tvrtki, sada je izvjesno da bivši direktor Ivica Karoglan neće osobno sudjelovati u njoj.