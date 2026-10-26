„Karneval u Riju u malome!” Splićani doživjeli spektakl u Brazilu: Jedini iz Europe nastupili pred više od 10.000 ljudi

Brazil nije zemlja kojoj treba objašnjavati što znači glazba, ples i tradicija. Snažan osjećaj pripadnosti vlastitoj kulturi ovdje se osjeća na svakom koraku, na ulici, u restoranu, na plaži. Osim što je ogromna zemlja, Brazil ima i ogroman mozaik tradicija. Svaka regija, svaka zajednica, gotovo svaki kraj ima specifični način života, vlastiti ritam, ples, nošnju ili običaj. Upravo zato bilo je posebno zanimljivo vidjeti hrvatske folkloraše usred tog golemog kulturnog mozaika, šarenila boja i ritmova. Naravno, svatko voli, čuva, cijeni i njeguje svoje. Ali Jedinstvo nije došlo pokazati da je hrvatska tradicija bolja ili važnija. Došlo je pokazati da je i poput ostalih kultura drugačija i posebna – i da upravo zbog toga vrijedi biti pokazana drugima 8.000 kilometara daleko od izvora. Brazilci su to već prethodno prepoznali pozvavši nas, a da nisu pogriješili ubrzo su se uvjerili i uživo.

Prijem kod gradonačelnika – hrvatski dres i brazilska kruna

Standard svih značajnijih folklornih festivala u svijetu već odavno u sebi sadrži i svečane prijeme kod lokalnih vlasti. Tako je bilo i ovaj put. Naravno, opet standardno, uvijek spremni za te protokolarne događaje kao i uvijek dobro smo se pripremili i fudrali prigodnim darovima iz Splita. Službeni prijem 23. lipnja kod gradonačelnika Maceióa, Rodriga Cunhe, prerastao je u upečatljiv susret različitih kultura i prijateljsku dobrodošlicu gostima iz Hrvatske, Kolumbije i Meksika te uz nazočnost tri najveće brazilske grupe, od ukupno njih 60 - sudionica festivala, pristigle iz najudaljenijih dijelova Brazila. Uz srdačne govore domaćina, susret je obilježila razmjena simboličnih darova u kojoj su se posebno istaknuli prepoznatljivi hrvatski dres, kao podsjetnik na sportski duh i domovinu, te šarena brazilska kruna kao pozdrav u ritmu lokalne tradicije.

U opuštenoj i veseloj atmosferi, razmijenjeni su dojmovi i s predstavnicima drugih međunarodnih skupina koje su poput nas također sudjelovale u kraćem prigodnom umjetničkom programu. Vrhunac prijema uslijedio je na prepoznatljivim stubama gradske vijećnice, gdje su zajedničke fotografije i široki osmijesi zabilježili ovaj neslužbeni most prijateljstva između gostujućih zemalja i Brazila, dajući našem ansamblu savršenu uvertiru za nastupe koji su uslijedili na ulicama i pozornicama ovog milijunskog grada na sjeveroistoku Brazila.

Više od 60 skupina – jedan golemi kulturni kaleidoskop

Jedan od najimpresivnijih prizora festivala dogodio se na svečanom službenom otvaranju manifestacije 25. rujna kada je Maceió postao golema pozornica na otvorenom. Veliki kulturni korteo u trajanju od preko 2 sata prošao je područjem Jaraguáa jednom od najstarijih dijelova grada. Bio je to prizor koji se teško ovako na papiru ili ekranu može opisati. Članovi Jedinstva srećom imali su privilegiju vlastitim očima vidjeti ono što se teško može opisati riječima: šezdesetak folklornih i kulturnih skupina, preko 2000 izvođača i nevjerojatnu raznolikost brazilskih tradicija u kojoj su se i oni našli kao kap Jadrana u Atlantskom oceanu. Karneval u Riu u malome. Eto takav je bio dojam u nestvarnoj gromoglasnoj atmosferi zviždaljki, bubnjeva i ostalih stotina udaraljki koje su tukle u ritmu sambe. Tek tada smo shvatili zašto su nam prethodno organizatori rekli da u povorci nikako ne nosimo naše tambure i mandoline koje bi u toj zaglušujućoj atmosferi apsolutno bile uzaludne. Međutim nije sve u zvuku. Jer kad se među svim tim bojama, ritmovima i nošnjama našla hrvatska zastava ponosno nošena na čelu hrvatskog dijela kortea, sve je bilo jasno. Kod gradske vijećnice zastala je kolona, pred splitsku delegaciju je izašao gradonačelnik Rodrigo Cunha i opunomoćena ministrica u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Brazilu gospođa Gordana Prelčec Sermek. Uz odobravanje nekoliko tisuća prisutnih gledatelja pali su zagrljaji, petice, selfiji i jedna slika za u okvir pa na zid Sinjske 2. Nek' se zna.

Split na drugom kraju svijeta

Da, nije to bio samo još jedan nastup, već prizor koji će članovi ansambla dugo pamtiti – tog je dana mali dio Hrvatske doslovno hodao ulicama Brazila. Okruženi desecima skupina, sa svih su strana dopirali zarazni brazilski ritmovi, dok je publika ispunjavala ulice uz brojne kamere, bliceve i ples. I usred tog šarolikog mnoštva isticale su se hrvatske narodne nošnje.

U takvim trenucima geografija postaje gotovo nevažna; iako je Split od Maceióa udaljen tisućama kilometara, tog je dana Split bio tamo. Ne na plakatu, turističkoj reklami ili ekranu, već kroz ljude, mlade Splićane, njihovu glazbu, ples i tradiciju koju su ponijeli od kuće. Upravo je to možda najvrjedniji oblik promocije koji jedna destinacija može poželjeti. Da, Modrić je onaj kojeg cijeli svijet povezuje s Hrvatskom. I svaka čast kapetane. No neposredni susret, dodir, zagrljaj i razgovor, dostupnost hrvatskog bića cijelo vrijeme svima… To je ipak nešto drugo. Malo, sitno, običnom oku neprimjetno, ali ima ono nešto, nešto što ti izmami suzu na rastanku.

Kada kultura postane turistički ambasador

Hrvatska je već desetljećima snažna turistička destinacija, ali turizam nisu samo more, sunce, Dioklecijanova palača, Riva, Marjan i otoci – turizam je i priča, a najbolja priča uvijek ima ljude. Kada se hrvatska narodna nošnja pojavi pred publikom u Brazilu, ona prirodno potiče pitanja: odakle dolaze ovi ljudi, što je to Split, gdje je Dalmacija, kako izgleda Hrvatska i kakva je naša tradicija? U tome se krije ogromna promotivna vrijednost ovakvih gostovanja jer netko tko nikada nije razmišljao o Hrvatskoj možda će nakon samo jednog nastupa potražiti Split na internetu, pregledati fotografije Rive, Dioklecijanove palače, Marjana, Hvara, Trogira i Klisa te jednoga dana kupiti avionsku kartu koja će ga dovesti u naš komadić raja na zemlji.

Naravno, iako jedan folklorni nastup ne može sam stvoriti turistički dolazak, on može potaknuti znatiželju, a znatiželja je često prvi korak prema novom putovanju.

Hrvatska kao jedini europski glas

Festival u Maceióu imao je karakter smotre te je prvenstveno bio zamišljen kao jedna velika revija koja je predstavila svo bogatstvo tradicijske baštine Brazila te kulturnu baštinu iz samo tri države izvan Brazila: Meksika, Kolumbije i Hrvatske. Dakle Sjeverna i Južna Amerika plus Europa.

I upravo je to ta posebnost splitskog nastupa u Brazilu koja dodatno dobiva na težini kada se zna da je Jedinstvo bilo jedini europski ansambl na festivalu. Dakle, u tom velikom kulturnom razgovoru između kontinenata, Europa je imala jedan glas. Hrvatski. A taj glas je došao iz Splita.

U službenom dijelu festivala pored jedne dnevne dvosatne radionice hrvatskih plesova i glazbe za odrasle, u programu koji je bio namijenjen publici Jedinstvo je još održalo dva programa od 25 minuta: prvi nastup 24. rujna u tamošnjem lokalnom kazalištu pred 100-tinjak VIP gledatelja te još jedan 26. rujna na velikoj centralnoj festivalskoj pozornici, koncert kojem je nazočilo više od deset tisuća gledatelja. Treći nastup, na još jednoj otvorenoj pozornici festivala - otkazan je. I to zbog kiše. Kiša u Brazilu?! Pa, da – ipak je Maceió blizu Ekvatora s donje, nama suprotne strane svjetske balote.

Inače osim uobičajenih čekanja pred nastupe, organizacija festivala je bila više-manje korektna. Ako su folkloraši svih zemalja na nešto „oguglali” onda su to dugotrajna čekanja pred nastupe i tonske probe. Organizacija ovdje u Brazilu, pošto im je prvi festival, može dobiti solidnu ocjenu -4. U stvari na ovakvim dalekim gostovanjima uvijek je stvar prilagodbe situaciji. U Meksiku je uobičajena poštapalica za „vrag odnija prišu” – „mañana”. Čini nam se da se to odnosi na cijelu Južnu Ameriku. Ali sve je stvar percepcije. Manana, mas que nada ili vrag odnija prišu - na kraju vam sve dođe na isto.

Prvi korak je napravljen

I to bi bilo to što se tiče onog vidljivog dijela festivala, festivala za širu publiku. Desetodnevna brazilska avantura završila je. Ali ono što je Jedinstvo napravilo ostaje. Prvi južnoamerički nastup nakon 107 godina. Trideset europskih cura i momaka među tisućama izvođača s druge strane Atlantika i stotine tisuća pogleda, videa i fotografija. I jedan Split koji je na nekoliko dana postao dio brazilske kulturne scene. Ali ipak, možda se najveća priča odvijala usporedo s velikim nastupima. Jer najdublji trag članovi Jedinstva nisu ostavili na velikoj pozornici. Ostavili su ga tamo gdje se kultura najbrže pretvara u emociju.

U školama.

U susretima s djecom i iskrom u njihovim očima. U zagrljajima i osmijesima. U autogramima. U trenucima kada više nije bilo važno tko govori hrvatski, a tko portugalski. I upravo o tome bit će riječi u trećem nastavku.

Jer najljepši dio priče o Brazilu nije se dogodio pred tisućama ljudi. Dogodio se u očima djece koja su prvi put upoznala Split i vidjela Duju, Lucu, Tonija, Anu, Ivana, Ninu… Mladim Splićanima velika životna lekcija.