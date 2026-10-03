Karmen Višić preuzima Forum mladih SDP-a Split: "Mladi ne trebaju čekati svoju priliku – trebaju je dobiti"

Na izbornoj Konvenciji Gradske organizacije Foruma mladih SDP-a Split izabrano je novo vodstvo koje će u sljedeće dvije godine predstavljati mlade socijaldemokrate u Splitu, objavio je splitski SDP. Za novu predsjednicu Foruma mladih SDP-a Split izabrana je Karmen Višić, dok je mjesto potpredsjednika preuzeo Nino Poljak.

U Gradski odbor izabrani su Lovre Ostojić, Ivan Dužević, Daniel Radica, Lana Radica i Giana Krstičević.

Podršku im dali i istaknuti članovi SDP-a

Konvenciji su, uz članice i članove Foruma mladih, prisustvovali tajnik SDP-a Split Karlo Pilko, predsjednica Foruma žena SDP-a Split Maja Krčum, glavni tajnik SDP-a Jure Zubčić te potpredsjednica Hrvatskog sabora Sabina Glasovac. Novom vodstvu uputili su čestitke i podršku u budućem radu. Kako navodi splitski SDP, novo vodstvo najavilo je program usmjeren na jačanje organizacije, aktivnije uključivanje članova te pretvaranje ideja mladih u konkretne inicijative.

"Želim da budemo prisutni tamo gdje se odluke donose"

Nova predsjednica Karmen Višić poručila je kako Forum mladih ne bi trebao biti organizacija koja samo raspravlja o problemima. "Ne želim da Forum mladih bude organizacija koja se sastaje samo kako bi razgovarala o problemima. Želim da budemo prisutni tamo gdje se odluke donose, da pratimo što se događa u našem gradu i da na probleme odgovaramo konkretnim prijedlozima. Ako želimo da se glas mladih čuje, moramo biti spremni i sami ga artikulirati", poručila je Višić. Poseban naglasak u programu novog vodstva bit će na otvorenijoj komunikaciji, ali i stvaranju prostora u kojem članovi mogu preuzeti odgovornost, pokretati projekte i aktivnije sudjelovati u radu organizacije.

"Za dvije godine želim moći reći što smo napravili"

Višić ističe kako cilj nije davanje velikih obećanja, već sustavan rad koji će dati konkretne rezultate. "Ne želim obećavati velike stvari koje ćemo napraviti preko noći. Želim da radimo sustavno i da iza nas ostanu konkretne stvari. Za dvije godine želim moći reći što smo pokrenuli, što smo napravili i što smo ostavili generacijama koje dolaze", istaknula je.

Iz splitskog SDP-a poručuju kako novo vodstvo želi izgraditi organiziran, otvoren i aktivan Forum mladih koji će biti relevantan mladima u Splitu te spreman preuzeti odgovornost za teme koje utječu na njihov život u gradu.